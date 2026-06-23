Il marketing nell’era dell’AI: la nuova leva strategica per le imprese

Dopo il “wow” iniziale con l’uscita di ChatGPT il 30 novembre 2022 – una sorta di “momento Sputnik” per l’AI – e l’“how” degli anni successivi, siamo definitivamente nell’era del “now”: l’AI è ormai divenuta l’interfaccia principale con cui professionisti e consumatori interagiscono quotidianamente.

Se si analizza più a fondo questa trasformazione attraverso una mappatura del mercato, è possibile osservare come il marketing stia evolvendo dal modello lineare delle “4P” verso un ecosistema guidato dai dati e dall’AI, dove il consumatore non è più un target passivo, ma un interlocutore attivo in un loop dinamico.

L’AI sta avendo, infatti, un ruolo fondamentale in diversi ambiti, come la ricerca, insight e trend, la produzione di contenuti, il targeting e la profilazione, creatività e iper personalizzazione.

Ottimizzazione dei tempi di ricerca di insight e trend di mercato

Nell’attuale panorama del marketing, i professionisti si stanno confrontando con un overload informativo generato dall’esplosione dei touchpoint e delle fonti. L’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale è già molto diffusa: il 75% dei knowledge worker utilizza l’AI generativa e quasi la metà l’ha adottata negli ultimi sei mesi.

Da qui nasce l’esigenza di un approccio strutturato che combini tecnologia e capacità metodologica per ridurre il “time-to-insight”, migliorare l’accuratezza e assicurare valore alle strategie. La riduzione del time-to-insight è accettabile soltanto a condizione che la qualità non sia sacrificata, e ha sempre il fine di supportare chi, nel marketing, deve trasformare segnali diversi in insight azionabili.

A tal proposito, è possibile segnalare le tappe fondamentali di questo percorso: il processo prende avvio dalla definizione dell’obiettivo, che prevede un allineamento strategico supportato da assistenti IA, per poi passare alla fase di ascolto e raccolta, basata sull’integrazione di fonti diverse come CRM, social media e open data. Segue la pulizia e l’arricchimento dei dati, dove l’AI viene utilizzata per eliminare il rumore informativo e uniformare i termini. Nella successiva fase di analisi dei pattern, tecniche di machine learning permettono di individuare cluster ed eventuali anomalie, che vengono poi interpretate e trasformate in narrazioni azionabili. Il percorso si conclude con la trasformazione degli insight in piani operativi e con la misurazione dell’impatto.

L’adozione di questo modello, il Framework Ai To Insight (FAI), consente di ridurre la preparazione dei dati da un lavoro di giorni a una questione di ore, con un incremento significativo dell’efficienza aziendale.

La rivoluzione della content creation

La Generative AI ha democratizzato l’accesso alla produzione di contenuti, abbattendo le frizioni tecniche e permettendo di operare a scala con iper-personalizzazione. Per la content creation si tratta di una rivoluzione. La catena dei contenuti è oggi trasformata in quattro aree chiave. Sul piano del testo, l’Intelligenza Artificiale consente la produzione di headline, articoli brevi e script ottimizzati in ottica SEO. Nell’ambito visuale, viene impiegata per la generazione di immagini destinate all’advertising e per la realizzazione di mockup di prodotto ad alta risoluzione. Anche il video è interessato da questa evoluzione, con la creazione di formati brevi per Reels e TikTok assemblati a partire da prompt testuali. Infine, sul fronte audio, gli articoli possono essere trasformati in contenuti vocali multilingua grazie all’utilizzo di voci sintetiche naturali.

Nonostante le potenzialità, emergono problematiche che derivano dal timore della sostituzione umana e dalla necessità di garantire che l’output algoritmico rispetti la brand voice e i vincoli legali.

La nuova creatività

L’intelligenza artificiale, peraltro, sta trasformando la natura stessa del processo creativo e agisce come un catalizzatore in tre momenti chiave.

Da un lato, la fase di ideazione risulta potenziata, poiché l’IA supporta il brainstorming mettendo in relazione concetti distanti e suggerendo territori creativi inesplorati. Allo stesso tempo, la creatività evolve verso una dimensione di iper personalizzazione sempre più granulare: non si progetta più un’unica campagna destinata a milioni di persone, ma milioni di varianti creative (immagini, video e testi) adattate in tempo reale al contesto, all’emozione e al bisogno del singolo individuo.

Infine, la possibilità di generare mockup e prototipi ad alta fedeltà in pochi secondi abilita un’iterazione istantanea sui concept, spostando il focus dal “cosa è possibile fare” al “cosa è meglio fare”.

In questo scenario, l’AI non sostituisce il “genio” creativo, ma ne diventa il sistema operativo, permettendo alle idee di scalare senza perdere la loro anima originale.

Nuove competenze: l’ascesa dell’”augmented marketer”

È importante notare che l’integrazione massiccia dell’AI non cancella il ruolo degli esseri umani, ma più precisamente lo cambia, richiedendo un set di competenze radicalmente nuovo. Non si parla più solo di “saper usare un software”, ma di possedere una vera e propria “AI Literacy” trasversale.

Le competenze che descriviamo di seguito sono responsabili dell’ascesa di una nuova figura: l’”augmented marketer”. La competenza di base è l’Orchestration, ovvero la capacità di istruire un Large Language Model per ottenere output coerenti con la brand voice. Un’altra abilità prende il nome di Critical Thinking & Bias Auditing e consiste nel saper identificare allucinazioni, bias algoritmici e derive etiche. Ricordiamo, infine, la cosiddetta Data Storytelling, ovvero la capacità umana di “unire i puntini” e di raccontare il significato profondo di quei dati agli stakeholder.

Stiamo poi assistendo alla nascita di figure nuove come l’AI Agent Engineer, che progetta agenti autonomi per il customer service, e il Cognitive Brand Manager, specializzato nell’allineare i valori psicografici degli algoritmi con quelli del Brand.

Il paradigma, insomma, si sposta dal “saper fare” al “saper guidare”: l’essere umano diventa un direttore d’orchestra che coordina una forza lavoro sintetica.

Sguardo al 2030: marketing with, of e to AI

Volgendo, infine, lo sguardo al 2030, è possibile individuare tre direttrici per il futuro della comunicazione. La prima direttrice è quella del Marketing WITH AI, che guarda all’IA come a un partner cognitivo che potenzia la creatività e l’analisi; la seconda direttrice è quella del Marketing OF AI, che si assume la sfida di comunicare l’IA stessa come prodotto, rendendola credibile e trasparente. L’ultima direttrice prende il nome di Marketing TO AI, che prevede una sempre maggiore capacità, da parte dei brand, di parlare direttamente alle macchine; con la diffusione di agenti autonomi che decidono e acquistano per conto dell’utente, nascerà la Agent Optimization (AO): i contenuti dovranno essere progettati non solo per emozionare le persone, ma per essere prioritari e leggibili dai “cervelli sintetici”.

La sfida competitiva dei prossimi anni non riguarda chi utilizzerà l’Intelligenza Artificiale, ma chi saprà governarla. L’AI non sostituisce la competenza, ma la amplifica: il vantaggio competitivo risiederà nella capacità di orchestrare sistemi ibridi in cui tecnologia e persone lavorano insieme per gestire la complessità con visione strategica ed etica.