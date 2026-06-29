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L’Europa non vuole più solo aprire i dati: vuole trasformarli in potenza

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L’Unione Europea sta trasformando la governance dei dati pubblici: dalla pubblicazione di dataset alla costruzione di ecosistemi interoperabili, sicuri e orientati all’IA. Data Union Strategy, Data Act, Digital Omnibus, High-Value Datasets e Data Labs delineano una nuova infrastruttura per innovazione, sovranità digitale e valore pubblico

Pubblicato il 29 giu 2026
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La traiettoria della governance dei dati del settore pubblico nell’Unione Europea ha raggiunto una fase di discontinuità. Nell’ultimo decennio, il paradigma dominante è stato caratterizzato quasi esclusivamente dall’enfasi sulla trasparenza e sul volume di dati pubblicati.

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