Negli ultimi anni, la medicina territoriale è tornata al centro del dibattito sulla riforma del sistema sanitario. La crescente complessità dei bisogni di salute – soprattutto in ambito cronico e pediatrico – impone una trasformazione del modello organizzativo, in cui medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) assumono un ruolo cruciale nella presa in carico precoce e nella corretta gestione del paziente.
sanità digitale
Dal sospetto alla diagnosi: alleanza digitale tra medici e pediatri
La medicina territoriale si trasforma attraverso strumenti digitali che supportano MMG e pediatri nel sospetto diagnostico, favorendo la collaborazione interprofessionale e migliorando l’appropriatezza del referral verso le cure specialistiche
Argomenti
Canali