Dal sospetto alla diagnosi: alleanza digitale tra medici e pediatri

Negli ultimi anni, la medicina territoriale è tornata al centro del dibattito sulla riforma del sistema sanitario. La crescente complessità dei bisogni di salute – soprattutto in ambito cronico e pediatrico – impone una trasformazione del modello organizzativo, in cui medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) assumono un ruolo cruciale nella presa in carico precoce e nella corretta gestione del paziente.