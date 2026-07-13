Digital twin in sanità: la simulazione diventa leva di governo clinico

L’evoluzione più avanzata della sanità digitale è rappresentata dal gemello digitale del paziente (digital patient twin o virtual human twin): una rappresentazione computazionale dinamica capace di integrare dati clinici, diagnostici, fisiologici e biologici per simulare l’evoluzione dello stato di salute e supportare le decisioni mediche. Non si tratta di una copia digitale del paziente, ma di un modello che evolve nel tempo insieme alla persona, aggiornandosi attraverso dati provenienti dall’intero percorso di cura.

Digital twin in sanità: dal paziente alla medicina personalizzata

Questa prospettiva è ormai entrata nell’agenda strategica europea. L’iniziativa sui Virtual Human Twins promossa dalla Commissione Europea collega supercalcolo, Intelligenza Artificiale, European Health Data Space e medicina personalizzata con l’obiettivo di creare modelli sempre più accurati per la prevenzione, la pianificazione terapeutica, la progettazione di dispositivi medici, gli studi in silico e la ricerca clinica.

Le applicazioni più mature emergono oggi nell’ambito cardiovascolare. I modelli virtuali del cuore sviluppati, ad esempio, nell’ecosistema Dassault Systèmes dimostrano come imaging avanzato, biomeccanica, simulazione numerica e dati clinici possano convergere per valutare differenti strategie terapeutiche e testare procedure o dispositivi prima dell’intervento sul paziente reale.

Nella stessa direzione si colloca la visione di Siemens Healthineers, che definisce il digital patient twin come una rappresentazione dinamica costruita a partire da dati clinici, fisiologici e diagnostici, il cui valore dipende dalla qualità delle informazioni disponibili e dalla loro integrazione nei processi assistenziali.

Il ruolo dei dati nella medicina personalizzata

È proprio questo il punto decisivo. Un gemello digitale non nasce dall’Intelligenza Artificiale, ma dalla qualità dell’infrastruttura informativa che lo alimenta. Senza dati strutturati, interoperabili e semanticamente coerenti, senza una gestione rigorosa dei consensi, della tracciabilità e della governance del dato, il digital twin rimane un esercizio tecnologico.

Quando queste condizioni sono soddisfatte, diventa invece uno strumento capace di anticipare l’evoluzione della malattia, confrontare scenari terapeutici alternativi e rendere concretamente praticabile la medicina personalizzata.

Processi clinici e digital twin in sanità per liste d’attesa e sale operatorie

Se il gemello digitale del paziente rappresenta la frontiera più avanzata della medicina personalizzata, il digital twin dei processi clinico-operativi è probabilmente l’applicazione destinata a generare il maggiore impatto nel breve periodo per il management sanitario. In questo caso il modello non riproduce un organismo biologico, ma il funzionamento dell’organizzazione: il percorso del paziente attraverso pronto soccorso, triage, diagnostica, ricovero, intervento, degenza, dimissione e follow-up.

L’obiettivo è costruire una rappresentazione dinamica dell’ospedale capace di simulare scenari alternativi prima che le decisioni vengano applicate nella realtà. È possibile valutare gli effetti di un incremento degli accessi al pronto soccorso, della modifica dei turni di personale, dell’introduzione di una nuova apparecchiatura diagnostica, della riallocazione dei posti letto o di una diversa pianificazione del blocco operatorio.

Dalle simulazioni alle decisioni operative

La simulazione diventa così uno strumento per anticipare criticità, identificare colli di bottiglia e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Le esperienze sviluppate in diversi ospedali del NHS e le più recenti ricerche sull’allocazione dinamica dei posti letto dimostrano che i digital twin possono supportare decisioni sia operative sia strategiche, migliorando la pianificazione della capacità produttiva, la gestione delle risorse e la continuità dei percorsi assistenziali.

Per il sistema sanitario italiano questa rappresenta probabilmente l’area di applicazione più immediata. Gli investimenti del PNRR hanno accelerato la diffusione di Fascicolo Sanitario Elettronico, cartelle cliniche elettroniche, telemedicina e nuove infrastrutture digitali. La sfida dei prossimi anni sarà però diversa: trasformare questa dotazione tecnologica in maggiore produttività clinica e organizzativa.

Applicato alle agende ambulatoriali, ai percorsi oncologici, ai flussi chirurgici o alla diagnostica per immagini, un digital twin consente di misurare saturazione delle risorse, tempi di attesa, no-show, appropriatezza prescrittiva, utilizzo delle sale operatorie e impatto delle diverse priorità cliniche.

In questa prospettiva il digital twin non rappresenta un nuovo software gestionale, ma una piattaforma di governo capace di supportare decisioni basate su simulazioni, evidenze e analisi predittive.

Infrastrutture ospedaliere simulabili con il digital twin

La terza dimensione del digital twin riguarda l’infrastruttura ospedaliera e introduce un cambio di prospettiva altrettanto rilevante. L’ospedale non viene più considerato soltanto come un insieme di edifici e tecnologie, ma come un sistema fisico complesso, nel quale spazi, impianti, apparecchiature, persone e processi interagiscono continuamente.

Il gemello digitale consente di rappresentare e simulare questo ecosistema nel suo funzionamento reale, trasformando l’infrastruttura in un oggetto dinamico di governo. Le applicazioni sono numerose: simulazione dei layout, utilizzo degli spazi, manutenzione predittiva delle apparecchiature, gestione energetica, logistica del farmaco, controllo dei percorsi sporco-pulito, continuità operativa e sicurezza.

L’obiettivo non è soltanto ridurre i costi di esercizio, ma aumentare affidabilità, resilienza e disponibilità degli asset critici, migliorando al tempo stesso la qualità dei servizi sanitari.

Per aziende sanitarie pubbliche e operatori privati questo approccio genera un impatto economico diretto. Una migliore conoscenza del comportamento dell’infrastruttura consente di ottimizzare gli investimenti, ridurre i fermi macchina, programmare in modo più efficiente la manutenzione e supportare la progettazione di nuovi ospedali o la riconfigurazione di quelli esistenti sulla base di simulazioni anziché di sole ipotesi progettuali.

Il paradigma deriva dall’industria manifatturiera, dall’aerospazio e dalla gestione delle infrastrutture critiche, dove i digital twin sono già utilizzati per governare sistemi ad alta complessità. In sanità, tuttavia, la loro applicazione richiede un equilibrio diverso: ogni scelta deve coniugare efficienza operativa, sicurezza del paziente, continuità assistenziale, protezione dei dati e resilienza organizzativa.

Oltre il singolo ospedale

L’evoluzione più interessante riguarda però la possibilità di estendere il gemello digitale oltre il singolo ospedale. Integrando dati provenienti dal territorio, dalla telemedicina, dall’assistenza domiciliare, dalle Case della Comunità e dai servizi diagnostici territoriali, il modello può simulare come varia la domanda di ricovero, l’utilizzo delle risorse e la pressione sui diversi nodi della rete assistenziale.

Il digital twin smette così di rappresentare un edificio e diventa la simulazione dell’intero ecosistema sanitario, capace di supportare decisioni organizzative, cliniche ed economiche prima ancora che vengano adottate.

Regole e mercato dei digital twin in sanità

La maturità dei digital twin in sanità dipenderà meno dalla sofisticazione degli algoritmi e molto di più dalla qualità della governance che li sostiene. Quando un modello influenza decisioni cliniche, priorità di accesso, percorsi terapeutici o gestione del rischio, non rappresenta più una semplice applicazione tecnologica, ma entra a pieno titolo nel perimetro della responsabilità sanitaria e della regolazione europea.

Governance, AI Act e responsabilità sanitaria

In questo contesto, il quadro normativo sta rapidamente evolvendo. European Health Data Space, AI Act, GDPR e la normativa sui dispositivi medici convergono verso un principio comune: i modelli di Intelligenza Artificiale devono essere alimentati da dati affidabili, interoperabili e tracciabili, operare in condizioni di trasparenza, garantire supervisione umana e assicurare un controllo continuo delle prestazioni lungo tutto il loro ciclo di vita.

Per i digital twin ciò significa progettare fin dall’origine modelli di governance che comprendano qualità del dato, auditabilità, validazione clinica, monitoraggio delle performance e chiara attribuzione delle responsabilità tra sviluppatori, strutture sanitarie e professionisti.

Accanto agli aspetti regolatori, sta emergendo anche una nuova dimensione economica. Il digital twin non sarà soltanto un prodotto software, ma sempre più un servizio integrato, capace di combinare piattaforme digitali, consulenza organizzativa, interoperabilità e modelli contrattuali orientati agli outcome.

Il valore non verrà misurato dal numero di simulazioni effettuate, ma dalla capacità di ridurre tempi di attesa, ottimizzare l’utilizzo delle sale operatorie, diminuire le cancellazioni, migliorare l’appropriatezza clinica e aumentare l’efficienza complessiva del sistema.

La roadmap italiana tra processi, infrastrutture e paziente digitale

Per il contesto italiano la strategia più realistica è procedere per livelli successivi. Il primo riguarda i digital twin dei processi clinico-organizzativi, che possono produrre benefici misurabili nel governo di pronto soccorso, diagnostica, degenze e blocchi operatori. Il secondo interessa le infrastrutture, con applicazioni nella manutenzione predittiva, nell’efficienza energetica e nella pianificazione degli investimenti.

Solo in una fase più avanzata diventerà pienamente sostenibile l’adozione del gemello digitale del paziente, inizialmente nei contesti caratterizzati da elevata disponibilità di dati e forte evidenza clinica, come cardiologia, oncologia, terapia intensiva, riabilitazione e gestione delle patologie croniche.

Casi d’uso ad alto impatto

La vera sfida non consiste nell’introdurre un digital twin, ma nell’individuare pochi casi d’uso ad alto impatto, integrarli con le principali infrastrutture informative e definire fin dall’inizio responsabilità, criteri di validazione e indicatori di risultato.

La simulazione acquista valore solo quando migliora decisioni reali.