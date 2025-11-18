Sanità digitale, l’Italia accelera: le ricette delle aziende ICT

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Spinta da PNRR, la sanità digitale italiana cambia passo. Aziende ICT puntano su AI, interoperabilità, FSE 2.0 e sicurezza. Servono governance nazionale, semplificazione normativa e formazione continua. Obiettivo: cure personalizzate, sostenibili e vicine ai cittadini, valorizzando dati e partenariati pubblico-privato