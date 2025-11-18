Negli ultimi anni, la sanità digitale in Italia ha compiuto un percorso che, solo una generazione fa, sarebbe sembrato utopia. Basti pensare a come, fino a tempi relativamente recenti, il rapporto tra cittadini, operatori sanitari e tecnologia fosse spesso mediato da una modulistica complessa, dalla necessità di accedere fisicamente agli sportelli o dalla difficoltà di reperire velocemente informazioni sanitarie aggiornate.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Sanità digitale, l’Italia accelera: le ricette delle aziende ICT
Spinta da PNRR, la sanità digitale italiana cambia passo. Aziende ICT puntano su AI, interoperabilità, FSE 2.0 e sicurezza. Servono governance nazionale, semplificazione normativa e formazione continua. Obiettivo: cure personalizzate, sostenibili e vicine ai cittadini, valorizzando dati e partenariati pubblico-privato
Legal & Data Protection Specialist at Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
