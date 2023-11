A scuola con ChatGPT: ecco come può aiutare i docenti

A distanza di quasi un anno dall’esplosione del fenomeno dell’intelligenza artificiale generativa, l’allarme iniziale lanciato a livello globale da insegnanti e educatori ha lasciato il posto al pragmatismo. Mentre emerge dalla numerosa produzione di articoli sulla stampa internazionale che i docenti ovunque sono in bilico tra la repressione degli imbrogli causati dall’uso dell’intelligenza artificiale generativa e la volontà di mettersi in gioco per aiutare gli studenti, quello che è appena cominciato si annuncia come un anno impegnativo.

L’irruzione dell’IA generativa nel mondo della scuola

Lo scorso inverno, la presentazione di OpenAI, allarmante e sofisticato chatbot di OpenAI ha mandato in tilt le scuole e il mondo accademico. Si temeva che l’AI generativa avrebbe permesso di imbrogliare e plagiare in modo dilagante, fino a rendere obsoleto ogni altro modo di insegnare e apprendere.

Le università hanno discusso sull’aggiornamento delle politiche sul plagio. Alcuni distretti scolastici dagli Stati Uniti all’Australia, passando per l’Europa, hanno bandito ChatGPT dalle loro reti, ora appare invece evidente che al nuovo anno scolastico e a quello accademico possa presentare nuove sfide e, per alcuni, nuove opportunità.

Molti docenti si stanno concentrando su compiti che richiedono un pensiero critico, utilizzando l’AI per stimolare nuove conversazioni e pensiero critico, utilizzandola per avviare nuove conversazioni in classe e diffidando degli strumenti che affermano di essere in grado di catturare gli effetti di plagio e copia derivati.

Le istituzioni si trovano ora si trovano a dover fare i conti non solo con una tecnologia che non hanno richiesto, ma anche viene chiesto loro di aver a che fare con qualcosa che potrebbe rimodellare radicalmente il loro lavoro e il mondo in cui i loro studenti cresceranno.

Nuova scuola o scuola nuova?

Se come è dunque più che mai evidente, la tecnologia dell’intelligenza artificiale è già passata da una fase emergente a una più avanzata, in cui si cerca di esplorarne le possibilità e di scoprire nuovi usi innovativi, è ugualmente diventato estremamente chiaro che la tecnologia AI è qui per restare e gli insegnanti non possono più ignorarla. Come suggeriscono i numeri, ChatGPT sta diventando un punto di riferimento per gli studenti

ChatGPT è stato rilasciato meno di un anno fa, quindi è ancora presto per le scuole che si trovano a navigare in una nuova normalità in cui saggi e risposte possono essere generati in pochi secondi dal chatbot.

Proviamo a scendere in campo e verificare se esperienze e suggerimenti per convivere con l’AI possano dare alcune risposte, idee e suggerimenti da mettere in pratica nel corso di questo nuovo anno scolastico, rivolgendoci principalmente ai docenti con idee e suggerimenti.

Dalla parte dei docenti: come usare ChatGPT per risparmiare tempo

Vediamo allora alcune indicazioni suggerite da Ethan and Lilach Mollick[1], docenti all’Università della Pennsylvania, tra gli autori della guida Teaching with AI[2].

Automatizzare compiti di routine

Gli insegnanti possono utilizzare questo strumento di intelligenza artificiale per automatizzare efficacemente alcuni compiti di routine. Il chatbot può ridurre le 10 ore e 40 minuti al giorno di lavoro dell’insegnante medio, automatizzando le prime bozze della scrittura professionale che richiede più tempo. Si può usare efficacemente per la pianificazione, lo strumento di intelligenza artificiale è infatti in grado di creare un’unità didattica per qualsiasi livello di istruzione, materia o calendario.

Delineare una presentazione per qualsiasi argomento

Si può usare per presentazioni di diapositive: quando si chiede di delineare una presentazione per qualsiasi argomento e livello, ChatGPT crea un’organizzazione intuitiva e aggiunge domande di valutazione formativa, se richiesto. Serve per semplificare gli argomenti: per esempio si può chiedere a ChatGPT di “spiegare un dato argomento a un bambino di prima elementare. Si può usare per scrivere domande coinvolgenti e di ordine superiore per una discussione in classe su qualsiasi argomento.

Generare testi per materiali e dispense

Forse la caratteristica più importante di ChatGPT è la possibilità di generare testi per materiali e dispense che rispondono a esigenze didattiche specifiche. Può fare quanto segue:

Sviluppare istruzioni che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo.

che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo. Generare indicazioni sui compiti con una panoramica dettagliata, criteri di valutazione, descrizione del formato richiesto e dettagli del compito.

sui compiti con una panoramica dettagliata, criteri di valutazione, descrizione del formato richiesto e dettagli del compito. Creare esempi risolti di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase.

di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase. Costruire un organizzatore per la lettura preliminare o anticipata , estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni.

, estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni. Fornire problemi di parole , ad esempio utilizzando i rapporti: ChatGPT fornisce il problema, la formula per risolverlo e una spiegazione completa della procedura.

, ad esempio utilizzando i rapporti: ChatGPT fornisce il problema, la formula per risolverlo e una spiegazione completa della procedura. Preparare un programma che includa il calendario del corso, le regole per i ritardi e una descrizione di come verranno valutati i compiti.

che includa il calendario del corso, le regole per i ritardi e una descrizione di come verranno valutati i compiti. Preparare delle flash card con domande e risposte.

con domande e risposte. Produrre poster che elenchino le regole della classe, i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi.

che elenchino le regole della classe, i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi. Utilizzando ChatGPT, gli insegnanti possono semplificare la comunicazione con i genitori, i colleghi e le segreterie attraverso lettere di benvenuto alla classe, newsletter, proposte di gite, programmi di assemblea e fogli di autorizzazione.

Creare rapidamente una varietà di materiali di valutazione

Con un’attenta supervisione, gli insegnanti possono utilizzare ChatGPT per creare rapidamente una varietà di materiali di valutazione.

Quiz : chiedete a ChatGPT di creare test su argomenti specifici utilizzando qualsiasi tipo di formato di domanda. Incollando un brano nel chatbot o identificando il titolo e il capitolo di un classico della letteratura, l’intelligenza artificiale produrrà un banco di prova e una chiave di risposta.

: chiedete a ChatGPT di creare test su argomenti specifici utilizzando qualsiasi tipo di formato di domanda. Incollando un brano nel chatbot o identificando il titolo e il capitolo di un classico della letteratura, l’intelligenza artificiale produrrà un banco di prova e una chiave di risposta. Rubriche : ChatGPT compone una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente. A seconda delle esigenze dell’utente, gli esempi includono rubriche analitiche, olistiche e di sviluppo, nonché scale di valutazione.

: ChatGPT compone una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente. A seconda delle esigenze dell’utente, gli esempi includono rubriche analitiche, olistiche e di sviluppo, nonché scale di valutazione. Liste di controllo: lo strumento può sviluppare una lista di controllo per documentare i progressi accademici, sociali, emotivi e fisici degli studenti.

Migliorare le capacità di scrittura degli studenti

Con l’assistenza di ChatGPT, gli insegnanti possono migliorare le capacità di scrittura degli studenti grazie a una serie di strumenti e funzionalità.

Generatore di prompt : lo strumento è in grado di comporre prompt di scrittura per qualsiasi genere e di includere una griglia corrispondente.

: lo strumento è in grado di comporre prompt di scrittura per qualsiasi genere e di includere una griglia corrispondente. Miglioramento dei saggi : si possono sottoporre a ChatGPT sezioni di scritti degli studenti e vi suggerirà dei miglioramenti.

: si possono sottoporre a ChatGPT sezioni di scritti degli studenti e vi suggerirà dei miglioramenti. Feedback grammaticale: quando i nostri allievii commettono errori grammaticali, gli insegnanti possono indirizzare ChatGPT a definire, descrivere e identificare come migliorare l’errore, fornendo anche degli esempi.

Conclusioni

Dobbiamo comunque sempre verificare l’accuratezza e l’utilità di tutte le informazioni prodotte dall’IA prima che raggiungano gli studenti.

Usare ChatGPT in modo responsabile significa considerare sempre le sue composizioni e i suoi curricula come prime bozze.

[1] https://mashable.com/article/chatgpt-ai-guide-for-educators-teachers

[2] https://openai.com/blog/teaching-with-ai