Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa

Migrazione al cloud, settore aerospaziale e MaaS – Mobility as a Service: in arrivo altri 321,9 milioni di euro in attuazione al Pnrr.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ultima settimana di luglio ha infatti stanziato, rispettivamente, 215 milioni per la migrazione al cloud dei Comuni italiani, 90 milioni per il settore spaziale e 16,9 milioni per i servizi di mobilità innovativa.

Il nuovo avviso per la migrazione al cloud dei Comuni

È online su PA digitale 2026 il secondo avviso pubblico per la migrazione qualificata dei servizi in cloud dei Comuni: dopo i 500 milioni di euro assegnati tramite l’avviso di aprile, a disposizione altri 215 milioni.

Fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre il 30 settembre 2022, i Comuni che non hanno ancora avviato il percorso di migrazione o che lo hanno avviato dal 1° febbraio 2020 possono candidarsi per ricevere i finanziamenti.

Non occorre alcun progetto. Durante la candidatura, basterà definire la dimensione dell’ente, e, da una lista di 95 servizi, ciascun Comune potrà scegliere online il proprio piano di migrazione al cloud, e decidere per ogni servizio se procedere con il trasferimento dell’infrastruttura informatica o l’aggiornamento delle applicazioni in cloud.

Sarà il Dipartimento per la Trasformazione Digitale a decidere l’entità del finanziamento, in base alla dimensione dell’ente e alla tipologia di migrazione selezionata. Le risorse saranno erogate a seguito della verifica di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Fondo “Italia Space Venture”: cos’è e chi lo gestisce

Il 26 luglio scorso è stata firmata la Convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e CDP Venture Capital sul Fondo “Italia Space Venture”.

Il Fondo investirà in progetti innovativi di impresa in ambito spaziale e aerospaziale con attività di accelerazione e trasferimento tecnologico.

Sarà gestito da CDP Venture Capital, SGR partecipata al 70% dal CDP Equity e al 30% da Invitalia, con una dotazione di 180 milioni di euro: 90 messi a disposizione dalla stessa CDP Venture Capital e 90 dal Fondo complementare al PNRR, a cui si aggiungeranno altri fondi privati.

L’accordo prevede il contributo di valutazione delle iniziative da parte di esperti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Bari, Firenze e Torino vincono i finanziamenti MaaS

Sviluppo di servizi di mobilità innovativa (MaaS) e gestione intelligente dei trasporti sul territorio: la graduatoria sull’avviso pubblico dello scorso maggio vede selezionate le città di Bari, Firenze e Torino.

L’investimento è stato finanziato con 16,9 milioni del Fondo Complementare del PNRR e rientra nella Misura 1.4.6 (Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione della PA). È prevista la sperimentazione di piattaforme digitali per la mobilità sostenibile e il sostegno finanziario agli operatori del trasporto pubblico locale per la digitalizzazione.

Dopo Milano, Napoli e Roma altre tre città capoluogo avvieranno servizi MaaS. È previsto dal Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un nuovo Avviso MaaS con ulteriori risorse, per l’estensione della sperimentazione ad altri sette territori.

