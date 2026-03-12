Cyber security in Italia: lo scudo dell’ACN contro la permacrisi globale

Per formarsi nel settore della cybersecurity, è fondamentale partire da una solida formazione universitaria in ambito informatico, come lauree in Informatica, Ingegneria Informatica o discipline affini. In Italia sono sempre più numerosi i corsi di laurea dedicati o con curricula specifici in sicurezza informatica, come quelli offerti dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università di Trento e dalla Sapienza Università di Roma. È importante sviluppare competenze tecniche chiave come conoscenza approfondita di sistemi operativi e reti, programmazione e scripting, comprensione delle vulnerabilità e delle minacce, e capacità di analisi forense. Accanto alle hard skill, sono fondamentali soft skill come problem solving, pensiero critico, comunicazione efficace e adattabilità. La formazione in cybersecurity non si esaurisce con la laurea; è essenziale abbracciare il concetto di lifelong learning attraverso corsi, certificazioni (come CEH, CompTIA Security+ o CISSP) e partecipazione a conferenze. L’esperienza pratica è cruciale: partecipare a laboratori universitari, progetti open source, stage in aziende IT e competizioni come CyberChallenge.IT o Capture The Flag può fare la differenza. Le prospettive occupazionali sono estremamente promettenti, con una domanda di esperti che supera l’offerta e un tasso di occupazione che raggiunge il 93% per i laureati magistrali in sicurezza informatica.