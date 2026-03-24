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Ospedali sotto attacco: quando il cyber blocca le cure

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La digitalizzazione ha trasformato gli ospedali in reti distribuite esposte ad attacchi informatici con impatto diretto sulle cure. NIS2 ed EHDS ridefiniscono gli obblighi. Servono governance integrata, architetture sicure e procurement orientato alla cybersecurity lungo tutta la filiera digitale sanitaria

Pubblicato il 24 mar 2026
Vincenzo E. M. Giardino

Financial Advisor & Venture Capitalist

Raffaele Nudi

Strategy Advisor

Dimissioni protette: il machine learning riduce le riammissioni nel breve periodo Forecasting con machine learning Next Generation Hospital

La trasformazione digitale della sanità ha modificato profondamente la natura del rischio operativo di ospedali, laboratori, centrali di prenotazione, piattaforme territoriali e fornitori tecnologici.

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