La trasformazione digitale della sanità ha modificato profondamente la natura del rischio operativo di ospedali, laboratori, centrali di prenotazione, piattaforme territoriali e fornitori tecnologici.
sanità e sicurezza
Ospedali sotto attacco: quando il cyber blocca le cure
La digitalizzazione ha trasformato gli ospedali in reti distribuite esposte ad attacchi informatici con impatto diretto sulle cure. NIS2 ed EHDS ridefiniscono gli obblighi. Servono governance integrata, architetture sicure e procurement orientato alla cybersecurity lungo tutta la filiera digitale sanitaria
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