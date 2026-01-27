Cybersecurity in azienda: quando il monitoraggio diventa “controllo a distanza”

Nel dibattito sulla sicurezza informatica si è ormai affermata la consapevolezza che strumenti come SIEM, SOC, sistemi EDR, firewall di nuova generazione e piattaforme di monitoraggio centralizzato costituiscono l’ossatura tecnica attraverso cui un’azienda può garantire la propria resilienza. L’adozione di queste tecnologie non è più un’opzione, ma un obbligo imposto dalle normative europee in materia di cybersecurity, in particolare dalla Direttiva NIS2 e dal Regolamento DORA, che richiedono livelli crescenti di sorveglianza, logging, analisi comportamentale e risposta agli incidenti ICT.