Cybersecurity in azienda: quando il monitoraggio diventa “controllo a distanza”

NIS2 e DORA rendono obbligatori logging, monitoraggio e risposta agli incidenti. Ma SIEM, SOC, EDR e firewall generano dati riconducibili ai dipendenti e possono integrare “controllo a distanza”. Senza accordo sindacale o autorizzazione ITL, la compliance cyber rischia di diventare rischio giuridico

Pubblicato il 27 gen 2026
Paola Zanellati

Responsabile Protezione dei Dati – DPO Consulente Privacy

Nel dibattito sulla sicurezza informatica si è ormai affermata la consapevolezza che strumenti come SIEM, SOC, sistemi EDR, firewall di nuova generazione e piattaforme di monitoraggio centralizzato costituiscono l’ossatura tecnica attraverso cui un’azienda può garantire la propria resilienza. L’adozione di queste tecnologie non è più un’opzione, ma un obbligo imposto dalle normative europee in materia di cybersecurity, in particolare dalla Direttiva NIS2 e dal Regolamento DORA, che richiedono livelli crescenti di sorveglianza, logging, analisi comportamentale e risposta agli incidenti ICT.

    Graph Neural Networks: la nuova difesa europea contro i droni

    18 Dic 2025

    di Ernesto Damiani

    Potere e responsabilità nella cultura della protezione dei dati: la relazione annuale 2024 del Garante privacy

    15 Lug 2025

    di Anna Cataleta

    Age verification: strategie efficaci per la protezione dei minori online

    17 Mar 2025

    di Fabia Cairoli

