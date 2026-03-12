La crescente integrazione tra conflitti geopolitici e operazioni cyber rende la sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione un tema strategico per la stabilità dello Stato. In uno scenario internazionale segnato da tensioni militari, attacchi informatici e guerra ibrida, le vulnerabilità dei sistemi pubblici non rappresentano più solo un problema tecnico, ma un potenziale fattore di rischio per la sicurezza nazionale e per la continuità dei servizi essenziali.
sicurezza
Guerra ibrida e cyber minacce: perché la PA italiana è più esposta
La sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione italiana è ormai una questione strategica perché intreccia continuità dei servizi, resilienza istituzionale e sicurezza nazionale. In uno scenario di guerra ibrida globale, ritardi tecnologici, frammentazione e dipendenza dai fornitori ampliano i rischi
Docente di Diritto Internazionale delle Comunicazioni, Protezione Dati e Cybersecurity Visiting Professor New York University – Visiting Professor John Hopkins Medical Center – Visiting Researcher Massachusetts Institute of Technology
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026
-
Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa24 Feb 2026
-
Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T24 Feb 2026
-
L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati23 Feb 2026
-
San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto23 Feb 2026