Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

sicurezza

Guerra ibrida e cyber minacce: perché la PA italiana è più esposta

Home Sicurezza digitale
Indirizzo copiato

La sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione italiana è ormai una questione strategica perché intreccia continuità dei servizi, resilienza istituzionale e sicurezza nazionale. In uno scenario di guerra ibrida globale, ritardi tecnologici, frammentazione e dipendenza dai fornitori ampliano i rischi

Pubblicato il 12 mar 2026
Marco Armoni

Docente di Diritto Internazionale delle Comunicazioni, Protezione Dati e Cybersecurity Visiting Professor New York University – Visiting Professor John Hopkins Medical Center – Visiting Researcher Massachusetts Institute of Technology

Trasparenza nella pubblica amministrazione Send formazione e performance nella PA privacy dei dipendenti pubblici In-house IT nella PA AI nella pubblica amministrazione pa life-centric pa post pnrr

La crescente integrazione tra conflitti geopolitici e operazioni cyber rende la sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione un tema strategico per la stabilità dello Stato. In uno scenario internazionale segnato da tensioni militari, attacchi informatici e guerra ibrida, le vulnerabilità dei sistemi pubblici non rappresentano più solo un problema tecnico, ma un potenziale fattore di rischio per la sicurezza nazionale e per la continuità dei servizi essenziali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Marco Armoni
Docente di Diritto Internazionale delle Comunicazioni, Protezione Dati e Cybersecurity Visiting Professor New York University – Visiting Professor John Hopkins Medical Center – Visiting Researcher Massachusetts Institute of Technology
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • cybersicurezza in sanità Meta fisco italiano audit sicurezza informatica ia nella cybersecurity medico competente GDPR ideah OAIS 2025 e Zero-Trust; truffa criptovalute; protectUE; hacker etico; Gestione degli incidenti informatici e sicurezza cybersecurity sanitaria cybersecurity Italia 2025

  • l'analisi

    Perché gli hacker puntano sulle cartelle cliniche: rischi e costi

    02 Feb 2026

    di Mario Dal Co

    Condividi
  • perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; cerebro

  • cybersecurity

    Un anno da incubo per le VPN: cronologia degli attacchi 2024

    22 Mag 2025

    di Paolo Passeri

    Condividi
  • autenticazione digitale

  • autenticazione online

    Troppe password, poca sicurezza: l’eccesso che penalizza gli utenti

    24 Lug 2025

    di Eugenio Prosperetti

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x