La ISO/IEC 27031 aiuta le organizzazioni a strutturare la prontezza ICT necessaria per garantire la continuità operativa. Il tema diventa decisivo quando la dipendenza da sistemi, dati e infrastrutture digitali espone il business a interruzioni sempre più impattanti.
iCT Readiness
ISO/IEC 27031: la norma chiave per la continuità ICT
La ISO/IEC 27031 fornisce linee guida per rendere i sistemi ICT pronti a sostenere la continuità operativa. La norma aiuta le organizzazioni a pianificare risposta, ripristino e resilienza digitale, anche alla luce di NIS2 e DORA
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026
-
Come l’AI porta il caffè sulle nostre tavole al tempo della guerra13 Mar 2026
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026