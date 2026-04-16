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ISO/IEC 27031: la norma chiave per la continuità ICT

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La ISO/IEC 27031 fornisce linee guida per rendere i sistemi ICT pronti a sostenere la continuità operativa. La norma aiuta le organizzazioni a pianificare risposta, ripristino e resilienza digitale, anche alla luce di NIS2 e DORA

Pubblicato il 16 apr 2026
Monica Perego

Ingegnere, consulente e formatore, Consultia Srl

legge bilancio 2026 comunicazioni elettroniche

La ISO/IEC 27031 aiuta le organizzazioni a strutturare la prontezza ICT necessaria per garantire la continuità operativa. Il tema diventa decisivo quando la dipendenza da sistemi, dati e infrastrutture digitali espone il business a interruzioni sempre più impattanti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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