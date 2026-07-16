La Commissione europea si prepara a presentare una proposta per rafforzare la tutela dei minori nell’accesso ai social media, in un contesto caratterizzato da iniziative nazionali sempre più eterogenee e da una crescente attenzione ai rischi derivanti dalle piattaforme digitali. Il dibattito, tuttavia, va ben oltre l’ipotesi di introdurre un’età minima uniforme: investe il rapporto tra responsabilità delle piattaforme, protezione dei dati personali, libertà fondamentali e competenze dell’Unione europea nella regolazione dell’ecosistema digitale.
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Minori e social media: il modello europeo prende forma
La Commissione europea prepara nuove misure per rafforzare la tutela dei minori sui social media. L’obiettivo è definire regole comuni che rendano più sicuro l’ambiente digitale e rafforzino la responsabilità delle piattaforme in tutta l’Unione europea
avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017
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