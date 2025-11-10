L’idrogeno verde è una forma di idrogeno prodotta in modo sostenibile, cioè senza produrre emissioni di anidride carbonica, ma non è solo una tecnologia emergente. Soprattutto rappresenta una nuova architettura energetica, in grado di unire rinnovabili, industria e mobilità in un unico ecosistema sostenibile.
Idrogeno verde, che cos’è e come aiuta la transizione energetica
L’idrogeno verde non è solo una tecnologia emergente, ma una nuova architettura energetica: unisce rinnovabili, industria e mobilità in un unico ecosistema sostenibile. Ecco cos’è, come si produce, perché è considerato la risorsa del futuro
