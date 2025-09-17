L’Unione Europea ha posto la digitalizzazione e lo sviluppo delle “smart city” al centro della sua agenda, riconoscendo il loro potenziale per la crescita economica, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale dell’intera Unione. Le città, in quanto centri di innovazione e aggregazione, sono considerate attori chiave nella transizione verso un futuro più connesso e intelligente.
fondi europei
Smart city e coesione: l’Ue punta sul futuro urbano
L’Unione Europea destina risorse ingenti allo sviluppo delle smart city, con attenzione alla digitalizzazione, ai servizi pubblici e alla sostenibilità. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta un esempio italiano di applicazione concreta delle politiche unionali
