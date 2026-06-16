Twin Transition: le imprese che investono in AI e sostenibilità corrono più veloci

Innovazione digitale e sostenibilità hanno smesso di essere temi separati per diventare due facce della stessa medaglia. Il loro intreccio ha un nome preciso: Twin Transition, la doppia transizione digitale e sostenibile, che sta ridefinendo le priorità strategiche delle imprese di tutto il mondo.

La definizione e il monitoraggio di strategie ESG (Environmental, Social, Governance) richiedono la raccolta e la gestione di quantità considerevoli di dati e informazioni precise e continuamente aggiornate. È proprio in questo contesto che l’intelligenza artificiale si inserisce come strumento tecnologico che, oggi più di ogni altro, efficienta i processi di raccolta, analisi ed elaborazione di tali informazioni in input utili a prendere decisioni strategiche.

I dati confermano: AI e sostenibilità al centro delle strategie CEO

Studi recenti confermano questa transizione e, secondo il KPMG CEO Outlook 2025, il 65% dei CEO dichiara di aver integrato la sostenibilità nel proprio modello di business come fattore determinante sul lungo periodo e il 79% considera l’intelligenza artificiale uno strumento chiave per la raccolta e l’analisi dei dati ESG.

Il concetto di “decisione basata sui dati” non è nuovo nel management. Come dimostrano alcuni casi aziendali, che approfondiremo successivamente, la novità introdotta dall’AI è la capacità di elaborare grandi volumi di dati rapidamente e con un grande dettaglio di analisi, consentendo di identificare trend o anomalie che sfuggirebbero all’analisi umana. Tutto questo, spesso, a costi marginali decrescenti. Secondo il McKinsey State of AI 2025, l’88% delle aziende utilizza regolarmente l’intelligenza artificiale in almeno una funzione operativa e stima che possa aumentare la produttività aziendale tra il 15 e il 40%. Il report afferma che le organizzazioni più performanti, oltre ad automatizzare processi esistenti, modificano i flussi di lavoro alla radice, integrando l’AI nei sistemi decisionali a tutti i livelli gerarchici.

AI e carbon footprint: le applicazioni concrete per la sostenibilità ambientale

Con uno sguardo alle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sostenibilità, vi è la sua implementazione nel calcolo delle carbon footprint aziendali, modello adottato in Europa da un’azienda su cinque. Le piattaforme più avanzate consentono di misurare le emissioni degli Scope 1, 2 e 3 con frequenza e precisione un tempo impensabili. Inoltre, secondo uno studio di Springer Nature Sustainability, l’AI può fungere da fattore abilitante sul 79% degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con una percentuale che sale al 93% per il pilastro ambientale.

Casi aziendali: Google, Unilever e il Porto di Rotterdam

L’integrazione tra AI e sostenibilità è già una realtà operativa, come dimostrano diversi casi concreti.

Google e DeepMind: efficienza energetica nei data center

Google, per esempio, ha applicato sistemi di machine learning sviluppati da DeepMind per ottimizzare il sistema di raffreddamento dei propri data center. Il risultato è stato una riduzione del 40% dell’energia usata per tale scopo e un calo del 15% del consumo energetico complessivo. Questo caso dimostra come l’AI possa portare contemporaneamente ad una riduzione strutturale dell’impatto ambientale e una maggiore efficienza economica.

Unilever e i sensori IoT: ottimizzazione produttiva e logistica

Un altro caso è rappresentato da Unilever che ha avviato una collaborazione con la startup H2Ok Innovations nello stabilimento di Poznań, in Polonia, con l’obiettivo di utilizzare nuove tecnologie per ottimizzare i cicli di pulizia dei macchinari impiegati nei processi produttivi. A tal fine, sono stati installati sensori IoT — dispositivi in grado di rilevare e trasmettere in tempo reale dati ambientali (temperatura, movimento, umidità, luce) — integrati con software di ottimizzazione che analizzano continuamente le condizioni operative e calibrano con precisione la quantità di detergente necessaria per ogni lavaggio. I risultati dichiarati del progetto sono significativi sia sul piano economico che ambientale: una riduzione del 20% nei tempi di pulizia, un calo del 10% nei consumi di acqua ed energia e un risparmio di 100.000 € annui.

È previsto che il sistema H2Ok venga esteso ad altri 35 stabilimenti entro il 2026. Più in generale, la direzione futura è segnata da una collaborazione sempre più stretta con startup specializzate, aziende e università, per migliorare prodotti e processi attraverso l’AI.

L’ottimizzazione dei singoli macchinari rappresenta solo il primo tassello di una trasformazione molto più ampia. A livello globale, Unilever declina questo principio in ambiti diversi tra loro: dalla gestione delle materie prime alla logistica. Sul fronte agricolo, l’azienda impiega immagini satellitari per monitorare le aree di approvvigionamento, contrastare la deforestazione e ridurre dell’82% le emissioni nella produzione di tensioattivi per detergenti. Sul fronte logistico, l’AI ha consentito di abbattere i costi di distribuzione del 24% e di accelerare l’evasione degli ordini del 75%.

Porto di Rotterdam: AI per l’ottimizzazione del traffico navale

Altro esempio da citare è quello del Porto di Rotterdam, che ha adottato la piattaforma PortXChange per ottimizzare il traffico navale in ingresso e in uscita attraverso l’AI. Il sistema coordina gli arrivi in tempo reale, riducendo i tempi di attesa in mare (uno dei principali sprechi di carburante del settore), con benefici significativi sia in termini di emissioni GHG che di costi operativi.

Questi casi non sono eccezioni isolate. Uno studio pubblicato su ScienceDirect nel 2025, condotto su quasi 23.000 aziende quotate nel periodo 2011-2023, ha rilevato che l’adozione dell’AI migliora in modo statisticamente significativo le performance ESG e con effetti più pronunciati nelle imprese di maggiori dimensioni. Tale miglioramento è generato principalmente grazie alla capacità di trovare soluzioni innovative che riducano e ottimizzino i consumi e gli sprechi nei prodotti, servizi e processi, e di incrementare l’efficienza lungo la catena di fornitura, attraverso sistemi in grado di prevedere la domanda e di integrazione digitale con i fornitori, con ricadute positive sui costi di logistica e sull’uso di acqua ed energia.

AI e rendicontazione ESG: dall’analisi di doppia materialità alla CSRD

Oltre alle applicazioni a livello di processi operativi aziendali, l’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo fondamentale per contribuire a ottimizzare il processo di rendicontazione ESG, sia in fase di raccolta dati che di successiva rendicontazione. È importante, tuttavia, chiarire che i report di sostenibilità rappresentino il punto di arrivo di un percorso più articolato, che si basa su un’analisi (analisi di doppia materialità) dalla quale dipendono sia i contenuti del report che le priorità dell’intera strategia aziendale di sostenibilità.

L’analisi di doppia materialità — introdotta dagli standard ESRS della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) — integra due visioni complementari: quella inside-out (materialità d’impatto), che valuta come le attività aziendali influenzino l’ambiente e la società; e quella outside-in (materialità finanziaria), focalizzata su come i rischi e le opportunità ESG possano incidere sulla performance economica dell’impresa. Si tratta di un’analisi complessa, che richiede il coinvolgimento di stakeholder, la mappatura dell’intera catena del valore e un aggiornamento continuo rispetto all’evoluzione del contesto normativo.

È esattamente in questo processo che i tool di AI supportano la ridefinizione di un processo di analisi di materialità sempre più fine e accurato, svolgendo analisi di benchmark dei competitor, monitoraggio del contesto normativo, fino all’identificazione strutturata degli impatti rilevanti, rischi e opportunità strategiche.

Le sfide dell’AI applicata alla sostenibilità: ambiente, etica e normativa

Accanto a questi benefici, tuttavia emergono sfide concrete che un’analisi equilibrata non può tralasciare. L’intelligenza artificiale porta con sé sfide ambientali, etiche e normative che le imprese sono chiamate ad affrontare.

Secondo uno studio pubblicato su ACM e citato dal Sole 24 Ore, l’addestramento di un singolo grande modello linguistico può generare fino a 284 tonnellate di CO₂, l’equivalente di circa 125 voli New York-Londra. L’International Energy Agency avverte che, senza interventi strutturali, il consumo energetico dei data center potrebbe raddoppiare entro il 2026. A questo si aggiunge anche la pressione sulle risorse idriche: i data center richiedono ingenti quantità di acqua per il raffreddamento.

Se alimentata progressivamente da energia rinnovabile e applicata con strategia, l’AI può produrre risparmi che superano la sua stessa impronta. La sostenibilità dell’AI non è una caratteristica intrinseca della tecnologia: è il risultato di scelte precise.

Bias, privacy e GDPR: i rischi etici da governare

Oltre alle sfide ambientali, come descritto in precedenza, affrontare la transizione digitale significa anche confrontarsi con i rischi legati ai bias e alla privacy. Da un lato, i dati storici per l’apprendimento del modello possono contenere pregiudizi che rischiano di distorcere le analisi sociali rendendole parziali o fasulle; dall’altro, la gestione di moli immense di dati personali richiede un’etica della protezione dei dati molto rigorosa. A tutela di ciò, si inserisce anche il GDPR (General Data Protection Regulation), regolamento europeo volto a restituire ai cittadini il controllo sui propri dati personali. Il rispetto di tale norma e dei principi di privacy by design non rappresenta solo un obbligo normativo, ma è un prerequisito per la credibilità di qualsiasi strategia di sostenibilità sociale.

AI Act e trasparenza algoritmica: il quadro normativo europeo

Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla mancanza di interpretabilità. Se i processi che guidano l’AI rimangono indecifrabili, viene ostacolata la piena comprensione dei processi decisionali, rendendo difficile garantire la trasparenza richiesta dagli standard di sostenibilità moderni.

L’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore nell’agosto 2024, classifica i sistemi AI per livello di rischio e impone requisiti di trasparenza e tracciabilità. Per le imprese, adottare l’AI in modo etico è un obbligo normativo e una scelta strategica che costruisce fiducia con tutti gli stakeholder.

La via dell’adozione responsabile: integrazione, governance e vantaggio competitivo

Le sfide presentate comunque non invalidano il valore dell’AI, ma ne definiscono le condizioni di adozione responsabile. Come osservano le analisi più recenti di McKinsey, il valore non deriva dall’adozione dell’AI in sé, ma dalla profondità con cui viene integrata nei processi decisionali, nella cultura e nella strategia aziendale.

Il messaggio che emerge dalla letteratura, dai dati di mercato e dall’evoluzione normativa è univoco: le imprese che affronteranno la doppia transizione con visione, investendo in dati di qualità, competenze digitali, governance dell’AI e obiettivi ESG misurabili ed integrati nella strategia aziendale, saranno quelle riusciranno a ottenere un vantaggio competitivo sulla concorrenza, guidando il cambiamento verso un’economia più efficiente e sostenibile.