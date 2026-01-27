I pagamenti pagoPA multi-beneficiario possono essere il prossimo salto di efficienza dopo l’adozione quasi universale della piattaforma nei Comuni: non solo incassi più semplici per i cittadini, ma anche ripartizioni automatiche tra enti diversi, riducendo manualità contabili, ritardi e margini di errore.
Pagamenti multi-beneficiario: il prossimo passo concreto di pagoPA
PagoPA è ormai quasi universale nei Comuni e ha spinto i pagamenti digitali, anche grazie al PNRR. Restano però casi in cui si usa ancora F24 o in cui un avviso coinvolge più enti beneficiari. Il multi-beneficiario può ridurre manualità, ritardi ed errori contabili
