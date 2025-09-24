Dal 2017 a oggi le principali economie del mondo hanno varato piani di sviluppo dedicati all’AI con obiettivi ambiziosi: leadership tecnologica, crescita di PIL e produttività, sovranità sui dati, sicurezza e standard etici.
scenari
AI, sfida globale: come sei potenze si contendono il futuro
I principali Paesi del mondo stanno progettando piani ambiziosi per l’AI. Ogni nazione ha adottato un approccio unico che riflette la propria visione e le risorse disponibili. Le strategie di Germania, Francia, Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Cina a confronto
Argomenti
Canali