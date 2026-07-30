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AI in azienda, stop al pensiero in subappalto: efficienza sì, delega cognitiva no

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L’IA generativa promette efficienza, ma può spingere professionisti e organizzazioni a delegare parti decisive del pensiero. Tra workslop, thinkslop ed epistemia, emerge il rischio di output plausibili ma vuoti, competenze indebolite e una conoscenza sempre più confusa con la sua apparenza

Pubblicato il 30 lug 2026
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Massimo Pirozzi

Project, Program & Portfolio Manager, Generative AI Leader & Specialist, Lecturer, Educator

thinkslop ai generativa

L’intelligenza artificiale generativa è diventata così facilmente accessibile da rendere quasi superfluo pensare prima di usarla — non tanto per incapacità, ma per un desiderio di ricerca di comodità. E la comodità, quando diventa sistematica, cambia le abitudini cognitive prima ancora che ce ne accorgiamo.

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Massimo Pirozzi
Project, Program & Portfolio Manager, Generative AI Leader & Specialist, Lecturer, Educator

Project, Program and Portfolio Manager, Docente Master, Generative Artificial Intelligence Leader and Specialist, l’Ing. Massimo Pirozzi è Autore o Coautore di vari libri e di più di 50 pubblicazioni in 5 paesi diversi, fra cui il libro “The Stakeholder Perspective” pubblicato sia negli USA che in Italia, e ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, fra i quali il Certificate of Appreciation for Excellence dal Project Management Institute.
Con oltre 80 tra Specializzazioni e Credenziali rilasciate da Istituzioni di prestigio internazionale, le sue competenze coprono ambiti che spaziano dal Project e Program Management alla Sicurezza, dalla Leadership AI al Learning Design, dal Prompt Engineering alla Gestione dell’Innovazione, dall’Intelligenza Emotiva alla Comunicazione Efficace, dallo Stakeholder Management alla Gestione dei Bias, con un focus sull’Integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi decisionali e progettuali.
L’Ing. Massimo Pirozzi è Member of the Executive Team e Accomplished Author del PM World Journal e della PM World Library, è Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano di Project management (ISIPM) e precedentemente è stato per più di vent’anni Dirigente d’Azienda nel settore ICT.

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