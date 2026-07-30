L’intelligenza artificiale generativa è diventata così facilmente accessibile da rendere quasi superfluo pensare prima di usarla — non tanto per incapacità, ma per un desiderio di ricerca di comodità. E la comodità, quando diventa sistematica, cambia le abitudini cognitive prima ancora che ce ne accorgiamo.
thinkslop
AI in azienda, stop al pensiero in subappalto: efficienza sì, delega cognitiva no
L’IA generativa promette efficienza, ma può spingere professionisti e organizzazioni a delegare parti decisive del pensiero. Tra workslop, thinkslop ed epistemia, emerge il rischio di output plausibili ma vuoti, competenze indebolite e una conoscenza sempre più confusa con la sua apparenza
Project, Program & Portfolio Manager, Generative AI Leader & Specialist, Lecturer, Educator
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