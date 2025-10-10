Dalla scuola alla sanità, fino all’editoria, il digitale sta trasformando l’esperienza quotidiana dei bambini e dei ragazzi.
benessere digitale
Digitale a misura di minori: tre esempi di innovazione responsabile
Dal lancio dell’Osservatorio Digital for Kids & Teens emergono testimonianze reali di come la tecnologia possa supportare la crescita dei minori. Ecco esempi pratici su come costruire un digitale a misura di minori, superando le diffidenze e sfruttando le opportunità legate all’innovazione
Argomenti
Canali