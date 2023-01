Hi-tech, servizi e tendenze da tenere d’occhio nel 2023

La Fiera CES 2023, dopo due anni di stop per pandemia, è tornata a essere uno di quegli eventi irrinunciabili se si vogliono intravedere le tendenze che si svilupperanno nel corso dell’anno.

Esaminiamo dunque quali sono stati i maggiori trend mostrati durante la fiera, a cosa è stato riservato più spazio e su cosa sarà meglio concentrarsi durante il 2023.

La realtà virtuale

Più che di un trend completamente nuovo, si tratta di uno ormai tradizionale per questo genere di fiere. Non parliamo unicamente della Fiera CES 2023, che si dimostra comunque una delle più particolari e tecnologicamente avanzate, ma anche di tantissimi altri eventi svolti nel settore HiTech. Il settore della realtà virtuale non si può di certo considerare un trend dell’ultimo anno e nemmeno degli ultimi due. Che piaccia o no, si tratta di un trend ormai evergreen, in atto da tantissimi tempo, tant’è che sempre più aziende cercano, da vari anni ormai, d’impiegare le proprie risorse nello sviluppo di tecnologie adatte. Non a caso, i dispositivi della realtà virtuale crescono di numero e migliorano costantemente. Si cerca costantemente di rendere questo settore più completo, più aperto all’utilizzo da parte degli utenti. La realtà virtuale, insomma, viene sviluppata costantemente ed è in dubbio che resterà un trend in vigore anche per ii prossimi anni. Tutto ciò che occorrerà fare sarà sfruttarne le immense potenzialità.

Lo sviluppo del Metaverso

Il progetto Meta, presentato in passato da Mark Zuckerberg, è un altro trend che bisognerebbe seguire con un occhio di riguardo. Non solo per quanto concerne la trasformazione di Facebook in Meta, ma anche in relazione alla creazione del Metaverse, un’unione di vari metaversi che, in aggiunta all’utilizzo dei dispositivi di realtà virtuale, potrebbero creare un universo digitale unico nel suo genere. Anche da questo punto di vista le applicazioni e gli utilizzi possono essere così vari e differenti da creare un certo imbarazzo. Per esempio, Meta proverà a usare il famoso visore VR Oculus Quest, anch’esso appartenente alla categoria dei dispositivi collegati al campo della realtà aumentata, e cercherà di attirarsi le attenzioni di sempre più clienti, provando a spingerli all’acquisto. A confermare la tendenza di Meta a evolvere ulteriormente il suo progetto Meta ci hanno pensato anche diversi recensori e numerosi tester, non solo nel corso del CES 2023, ma anche durante tutto il 2022. E, sembra, che continueranno a farlo per tutto il 2023, perché è innegabile che si tratti di un tema ancora oggi estremamente popolare, sulla bocca di tutti.

Ovviamente, lo sviluppo del Metaverso riguarderà anche tutt’una serie di altre aziende, che cercheranno di prendere parte allo sviluppo della prossima generazione di Internet, il non meno famoso Web3. In tale fase prenderanno piede un gran ventaglio di tecnologie, di software, ma anche di tecnologie come NFT, Blockchain, di hardware per la realtà mista e di molto altro ancora. L’internet, a detta degli stessi appassionati di Web 3.0, dovrebbe diventare molto più decentralizzato, con meno limiti, più facilmente accessibile al grande pubblico e più disponibile in tutto il mondo. Si tratta di piani e progetti molto fantasiosi, anche piuttosto creativi, ma già con una certa popolarità. Quindi il Web3 è anche uno di quei trend che bisogna seguire per tutto l’anno successivo, in modo da capire anche cosa esso ci possa riservare e quali siano i suoi punti maggiormente vantaggiosi. Per esempio, seguendo lo sviluppo del Web3 si potrà scoprire che, a differenza di quanto avveniva in passato, non saranno più i giganti della tecnologia a detenere le chiavi della vita online delle persone. Ognuno, insomma, potrà allontanarsi dalla solita concentrazione del Web anche grazie allo sviluppo d’idee particolari, come quelle relative al Metaverso. Il tutto a patto di riuscire a fare un passo nel futuro, utilizzare le nuove tecnologie e lasciarsi trasportare dai software più innovativi collegati allo sviluppo del Web3.

Le criptovalute

Nonostante i grandi problemi registrati con una delle maggiori piattaforme di criptovalute, FTX, l’argomento è comunque stato presente durante tutta la fiera del CES 2023, sebbene in misura minore rispetto a quanto sarebbe stato possibile prevedere. E sebbene in un certo senso l’interesse verso le criptovalute stia comunque calando, non sarebbe difficile capire che anche nel 2023 si tratterà di un argomento decisamente molto importante. Non a torto, si direbbe, perché nonostante i vari problemi registrati nel corso dell’anno, vi sono state comunque diverse piattaforme che hanno avuto un notevole successo. Nel corso del CES 2023 le criptovalute hanno quindi rappresentato una di quelle tematiche degne di note, anche se un po’ controverse. Sono stati presentati dei nuovi hardware per detenerle, oltre ad alcuni annunci relativi alla nascita delle nuove valute digitali negli anni a venire. Si prospetta, insomma, un ulteriore sviluppo del settore collegato alle valute digitali non solo nel 2023, ma persino nel 2024. Tutto ciò che bisognerà fare è riuscire a prevedere lo sviluppo del mercato, intuire in quale direzione potrebbe muoversi e quali saranno le nuove criptovalute più interessanti che verranno immessi sul mercato.

Dispositivi per lo Smart Working

Da non dimenticare nemmeno un altro trend che nel 2023 sarà particolarmente forte: parliamo dei dispositivi per lo smart working, creati proprio durante il pieno infuriare della pandemia, che usciranno sul mercato solo nel prossimo anno. Device di vario genere, da quelli a bassa tecnologia fino ai dispositivi altamente tecnologici, grazie ai quali sarà possibile aumentare ulteriormente la qualità del lavoro svolto a casa. Il tutto a costi non troppo elevati e, anzi, fornendo alle persone la possibilità di ottenere numerosi device tecnologici a un costo sobrio ed equilibrato. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui dispositivi di comunicazione, sulla creazione di stanze virtuali per il lavoro, sulla possibilità di chiamarsi, guardarsi, di scambiarsi i compiti lavorativi e così via. Per dirla brevemente, si tratterà di oggetti che potranno avvicinare le persone, facilitare lo svolgimento dei compiti lavorativi e, al contempo, di dare la possibilità di aumentare la qualità del lavoro effettuato da casa.

Sistemi per la smart home

Ma non è unicamente il lavoro quell’aspetto su cui si concentrerà lo sviluppo delle tecnologie nel prossimo anno. Tutt’altro! Un altro settore di cui bisognerà ricordarsi e che è stato ampiamente trattato nel corso del CES 2023 riguarda i sistemi domotici per la vita nella casa intelligente. Parliamo di tutte quelle tecnologie che permetteranno alle persone di vivere in una maniera decisamente più confortevole: sono tecnologie, accessori, dei piccoli device che aumenteranno la qualità della vita negli spazi domestici. Come accade anche per i device di altri settori, i dispositivi presentati all’attenzione della clientela non sono affatto pochi e ognuno avrà modo di scegliere quelli che si addicono meglio alle proprie esigenze abitative. A queste soluzioni se ne aggiungono anche tantissime altre, molte delle quali sono collegate direttamente alla sicurezza dell’abitazione: sensori, protezioni con l’utilizzo di particolari tecnologie innovative e quant’altro ancora. Anche in questo senso, insomma, le innovazioni di certo non mancheranno.

Automobili elettriche

Un altro tema caldo di tutto l’anno precedente è stato relativo all’utilizzo di auto elettriche. E sebbene anche in questo caso non si possa parlare di un trend univoco unicamente per il 2023, bensì di un evergreen di cui si parla ormai da qualche anno, proprio nel 2023 lo sviluppo di queste auto dovrebbe godere di una bella spinta in tutti i sensi. Durante il CES 2023, in particolare, sono state presentate varie tecnologie da abbinare all’utilizzo delle macchine elettriche di numerose tipologie e forme differenti. Senza dimenticarsi che, ormai da qualche anno, il mercato si muove in una direzione ben precisa: quella del costante sviluppo di queste auto, anche per quanto concerne il regime di alimentazione. Perciò durante la fiera è stato accennato anche alle auto elettriche che si potranno ricaricare grazie ai pannelli fotovoltaici e in questo modo viaggiare anche senza il bisogno di effettuare delle fermate per la ricarica. Un altro trend sembra quello relativo ai costi: il numero delle auto elettriche sta progressivamente aumentando e ormai è possibile comprare degli ottimi veicoli anche senza il bisogno di dover necessariamente spendere troppo.

Trend nel settore ecologico

Nonostante la fiera venga sicuramente dedicata alle nuove tecnologie, e quindi al consumo, l’ambiente circostante è un altro argomento di notevole importanza. Qui occorre ricordarsi di tantissime novità particolari, spaziando dai gadget realizzati per la pulizia dei corsi acquatici, per finire con le applicazioni che aiuteranno le persone a diminuire la quantità di energia utilizzata per i loro bisogni. Già oggi numerose compagnie rifiutano l’idea di utilizzare la plastica iniziando a preferire materiali biocompatibili. Molte aziende, inoltre, cercano di ridurre le emissioni di CO2, anche usando delle applicazioni innovative che permettono d’individuare la fonte degli sprechi.

L’avanzata dei nuovi oggetti ipertecnologici

Ovviamente, una fiera Hi-tech non sarebbe tale per davvero se non si concentrasse anche su tutto ciò che riguarda la produzione di nuovi oggetti ipertecnologici. Perciò durante la Fiera CES 2023 all’attenzione dei clienti è stata presentata una larga gamma dei display, tra cui è stato annunciato anche quello con la risoluzione in 5K, in grado di migliorare l’immagine, aumentare la nitidezza dei colori e in genere di aumentare la qualità della riproduzione video. Da questo punto di vista, il trend generale del settore tecnologico sembra effettivamente molto chiaro: il mondo si sta dirigendo in una direzione ben precisa ed è quella relativa alla produzione di gadget con degli ampi display installati sugli stessi. Per esempio, sono state annunciate anche delle innovazioni per le auto, tant’è che negli anni a venire aumenterà il numero dei veicoli che includeranno dei display anche sulle parti posteriori dei sedili. E questo trend riguarderà, probabilmente, anche molti elettrodomestici: lavastoviglie, forni, lavatrici e così via. “Intrattenimento ovunque!” – è il motto che caratterizzerà a pieno l’anno a venire.

I prodotti hi-tech nella cosmesi

Non è ancora sviluppato così tanto come gli altri trend, ma rappresenta comunque un argomento di notevole importanza, perché potrebbe caratterizzare lo sviluppo futuro della tecnologia. Di cosa si tratta precisamente? Di una tendenza che cerca di rinnovare il mondo della cosmesi, unendo le tecnologie a oggetti di uso comune, come i rossetti. Ancora è presto per capire quale sarà la forma che il mercato assumerà negli anni a venire, ma senz’altro si tratterà di soluzioni particolari, tant’è che già oggi tante compagnie cercano di apportare un qualcosa di proprio agli oggetti legati al campo della cosmesi.

