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Il cervello adolescente nell’era digitale tra dopamina e solitudine

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Smartphone, social media e chatbot AI attivano sistemi profondi del cervello adolescente e intercettano bisogni di ricerca, approvazione e legame. Le neuroscienze mostrano che il rischio non è la tecnologia in sé ma l’abuso, soprattutto quando sostituisce sicurezza corporea e relazioni reali

Pubblicato il 22 apr 2026
Marco Lazzeri

Cyberpsicologo specializzato in psicologia dei videogiochi, intelligenza artificiale e tecnologie immersive. Membro della società scientifica SIPSIOL e consulente in Video Game Therapy per l’Azienda USL Valle d’Aosta

ia e neurotecnologie (1) neurodiritti

Non si tratta di rimpiangere un passato analogico, né di demonizzare lo smartphone come fosse il colpevole assoluto di ogni malessere giovanile. La tecnologia non è il problema. Il problema è l’abuso. E oggi, quell’abuso è una realtà diffusa e documentata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Marco Lazzeri
Cyberpsicologo specializzato in psicologia dei videogiochi, intelligenza artificiale e tecnologie immersive. Membro della società scientifica SIPSIOL e consulente in Video Game Therapy per l’Azienda USL Valle d’Aosta

Marco Lazzeri è un cyberpsicologo con consolidata esperienza nello studio delle interazioni tra tecnologie digitali e benessere umano. La sua attività scientifica e divulgativa si concentra sull’impiego di realtà virtuale, videogiochi e intelligenza artificiale. Ha collaborato a iniziative di rilievo internazionale, tra cui il progetto europeo COADAPT, sviluppato da IDEGO in collaborazione con l’Università di Trento. In qualità di Videogames Therapist, riconosciuto anche da PlayStation Italia, ha contribuito alla realizzazione del primo servizio pubblico italiano di Video Game Therapy presso l’AUSL della Valle d’Aosta.

Oltre ad essere membro della SIPSIOL, la società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute, fa parte del gruppo di lavoro sulla psicologia digitale promosso da AltraPsicologia, con cui ha co-redatto il documento Adolescenza e Videogames presentato nella relazione finale della Commissione Gioco del Senato italiano.

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