C’è un’espressione di Dieter Rams (noto designer del secolo scorso) che adoriamo e che è spesso fonte di ispirazione all’interno del nostro gruppo di lavoro. Potrebbe sembrare lontana dal mondo del diritto, ma invece lo riguarda da vicino: “weniger, aber besser”.
ipertrofia normativa
Intelligenza artificiale e diritto: meno complessità, più qualità
L’intelligenza artificiale può aiutare cittadini, imprese e professionisti a orientarsi in un diritto sempre più complesso. Ma il rischio è che diventi una scusa per accettare norme opache, invece di spingere il legislatore verso leggi più chiare, leggibili e umane
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