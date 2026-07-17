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ipertrofia normativa

Intelligenza artificiale e diritto: meno complessità, più qualità

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L’intelligenza artificiale può aiutare cittadini, imprese e professionisti a orientarsi in un diritto sempre più complesso. Ma il rischio è che diventi una scusa per accettare norme opache, invece di spingere il legislatore verso leggi più chiare, leggibili e umane

Pubblicato il 17 lug 2026
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Emanuele Petrilli

Partner RSM TLA

intelligenza artificiale e diritto

C’è un’espressione di Dieter Rams (noto designer del secolo scorso) che adoriamo e che è spesso fonte di ispirazione all’interno del nostro gruppo di lavoro. Potrebbe sembrare lontana dal mondo del diritto, ma invece lo riguarda da vicino: “weniger, aber besser”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Emanuele Petrilli
Partner RSM TLA

Emanuele Petrilli è avvocato e Partner di RSM Studio Tax Legal & Advisory, dove guida il dipartimento Data, AI & Digital Law. Si occupa di governance digitale, protezione dei dati, intelligenza artificiale, cybersecurity e gestione integrata dei rischi connessi all’innovazione tecnologica.

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