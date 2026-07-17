Luglio è il momento buono per cogliere offerte di VPN a prezzi scontatissimi e per assicurarsi almeno un paio di anni di navigazione sicura e protetta per un minimo di 10 fino a un numero illimitato di device, tra laptop, desktop, Smart TV, smartphone ecc.
Le promozioni riguardano NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN, con sconti fino all’80%, mesi aggiuntivi inclusi e garanzia di rimborso.
Per chi utilizza reti Wi-Fi pubbliche, lavora da remoto o desidera proteggere la propria privacy online, questo è uno dei periodi più convenienti dell’anno per attivare un abbonamento.
Indice degli argomenti
NordVPN: sicurezza completa con antivirus integrato
NordVPN abbina la VPN a una vera piattaforma di cybersecurity. L’offerta più interessante prevede uno sconto fino al 75% con tre mesi aggiuntivi, portando il prezzo del piano Base da 3,49 euro al mese.
Tra le funzionalità principali figurano:
- antivirus integrato;
- protezione anti-phishing;
- scansione dei download;
- blocco di tracker e pubblicità;
- Dark Web Monitor;
- supporto fino a 10 dispositivi;
- oltre 9.300 server distribuiti in 224 località;
- garanzia di rimborso di 30 giorni.
Secondo diversi test indipendenti, NordVPN continua a distinguersi per velocità e completezza delle funzionalità.
|Piano
|Durata
|Prezzo promozionale
|Sconto
|Vantaggi principali
|Base
|2 anni (+3 mesi)
|3,49 €/mese
|Fino al 69%
|VPN, 10 dispositivi, oltre 9.300 server, garanzia 30 giorni
|Completo
|2 anni (+3 mesi)
|4,49 €/mese
|Fino al 75%
|VPN, antivirus, password manager, cloud 1 TB
|Ultimate Max
|2 anni (+3 mesi)
|8,49 €/mese
|Fino al 69%
|Tutte le funzioni del piano Completo, IP dedicato e assicurazione Cyber
Surfshark punta sul miglior rapporto qualità-prezzo
Surfshark propone una promozione con prezzi a partire da 2,29 euro al mese e tre mesi extra inclusi.
L’elemento distintivo è la possibilità di collegare dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Il servizio comprende inoltre:
- antivirus;
- blocco di annunci e tracker;
- monitoraggio delle violazioni dei dati;
- Alternative ID;
- motore di ricerca privato;
- oltre 4.500 server in 100 Paesi.
La piattaforma è considerata una delle soluzioni più convenienti per famiglie e utenti con numerosi dispositivi.
|Piano
|Prezzo promozionale
|Ideale per
|Funzionalità principali
|Starter
|2,29 €/mese
|Navigazione sicura
|VPN, dispositivi illimitati, CleanWeb, Alternative ID
|One
|2,79 €/mese
|Sicurezza completa
|VPN, Antivirus, Alert, Search, monitoraggio violazioni
|One+
|4,49 €/mese
|Protezione avanzata
|Tutte le funzioni One, copertura contro il furto d’identità e Incogni
TotalAV abbina VPN e antivirus
L’offerta di TotalAV è rivolta soprattutto a chi desidera una soluzione semplice.
Con uno sconto dell’80%, il costo scende a 19 euro per il primo anno, pari a 1,59 euro al mese. Nel pacchetto sono inclusi:
- VPN premium;
- licenza TotalAV Antivirus;
- Total AdBlock;
- garanzia di rimborso di 30 giorni.
Al termine del periodo promozionale il rinnovo è previsto a 99 euro l’anno.
|Piano
|Prezzo promozionale
|Prezzo al rinnovo
|Sconto
|Include
|Premium VPN
|1,59 €/mese (19 € il primo anno)
|99 €/anno
|80%
|VPN Premium, TotalAV Antivirus e Total AdBlock inclusi
ProtonVPN rafforza la privacy
ProtonVPN propone fino al 70% di sconto sul piano biennale, con un prezzo di partenza pari a 2,99 euro al mese.
Il servizio punta soprattutto sulla tutela della privacy grazie a:
- applicazioni open source;
- audit indipendenti;
- rigorosa politica no-log;
- oltre 20.000 server in più di 140 Paesi;
- VPN Accelerator;
- ad blocker e protezione malware;
- supporto fino a 10 dispositivi.
L’azienda svizzera continua a essere uno dei principali riferimenti per gli utenti più attenti alla protezione dei dati personali.
|Piano
|Durata
|Prezzo promozionale
|Risparmio
|Include
|Plus
|2 anni
|2,99 €/mese
|70%
|Oltre 20.000 server, VPN Accelerator, ad blocker, anti-malware
|Plus
|1 anno
|3,49 €/mese
|65%
|Tutte le funzionalità premium
|Plus
|1 mese
|4,99 €/mese
|50%
|Piano mensile senza vincoli
Le offerte VPN di luglio 2026 a confronto: quale scegliere
Le quattro promozioni si rivolgono a esigenze differenti, ma hanno un elemento in comune: consentono di accedere a servizi VPN premium con sconti significativi rispetto ai prezzi di listino.
La tabella seguente mette a confronto i principali costi e le caratteristiche distintive di NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN.
|Servizio
|Offerta principale
|Prezzo promo
|Vantaggi principali
|NordVPN
|75% di sconto + 3 mesi extra
|3,49 €/mese
|Antivirus, anti-phishing, Dark Web Monitor, 10 dispositivi
|Surfshark
|Piano Starter + 3 mesi extra
|2,29 €/mese
|Dispositivi illimitati, antivirus, blocco annunci, Alternative ID
|TotalAV
|80% di sconto sul primo anno
|1,59 €/mese
|VPN, antivirus e AdBlock inclusi
|ProtonVPN
|70% di sconto sul piano biennale
|2,99 €/mese
|Open source, no-log, oltre 20.000 server, VPN Accelerator
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