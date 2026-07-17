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Offerte VPN di luglio 2026 tra sconti e mesi extra: quale tariffa scegliere per tutelare la privacy e navigare in sicurezza

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Le migliori offerte VPN di luglio 2026 puntano su forti sconti,fino all’80% e mesi extra inclusi e pacchetti con antivirus e protezione della privacy. NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN propongono formule differenti, adatte sia a chi cerca il prezzo più basso sia a chi vuole una suite completa di sicurezza

Pubblicato il 17 lug 2026
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Le migliori offerte VPN a luglio 2026
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Non solo VPN, le offerte di luglio includono anche antivirus e adblock

  • Promozioni VPN luglio 2026: sconti fino all’80%, mesi extra e garanzia di rimborso su NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN.
  • Caratteristiche chiave: NordVPN sicurezza + antivirus; Surfshark dispositivi illimitati; TotalAV semplicità e combo VPN+antivirus; ProtonVPN privacy e audit.
  • Consiglio: scegli in base all’uso — Wi‑Fi pubblico, lavoro remoto, device multipli o massima privacy; periodo ideale per attivare un abbonamento conveniente.
Riassunto generato con AI

Luglio è il momento buono per cogliere offerte di VPN a prezzi scontatissimi e per assicurarsi almeno un paio di anni di navigazione sicura e protetta per un minimo di 10 fino a un numero illimitato di device, tra laptop, desktop, Smart TV, smartphone ecc.

Le promozioni riguardano NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN, con sconti fino all’80%, mesi aggiuntivi inclusi e garanzia di rimborso.

Per chi utilizza reti Wi-Fi pubbliche, lavora da remoto o desidera proteggere la propria privacy online, questo è uno dei periodi più convenienti dell’anno per attivare un abbonamento.

NordVPN: sicurezza completa con antivirus integrato

NordVPN abbina la VPN a una vera piattaforma di cybersecurity. L’offerta più interessante prevede uno sconto fino al 75% con tre mesi aggiuntivi, portando il prezzo del piano Base da 3,49 euro al mese.

Tra le funzionalità principali figurano:

  • antivirus integrato;
  • protezione anti-phishing;
  • scansione dei download;
  • blocco di tracker e pubblicità;
  • Dark Web Monitor;
  • supporto fino a 10 dispositivi;
  • oltre 9.300 server distribuiti in 224 località;
  • garanzia di rimborso di 30 giorni.

Secondo diversi test indipendenti, NordVPN continua a distinguersi per velocità e completezza delle funzionalità.

PianoDurataPrezzo promozionaleScontoVantaggi principali
Base2 anni (+3 mesi)3,49 €/meseFino al 69%VPN, 10 dispositivi, oltre 9.300 server, garanzia 30 giorni
Completo2 anni (+3 mesi)4,49 €/meseFino al 75%VPN, antivirus, password manager, cloud 1 TB
Ultimate Max2 anni (+3 mesi)8,49 €/meseFino al 69%Tutte le funzioni del piano Completo, IP dedicato e assicurazione Cyber
Attiva le offerte dedicate alla VPN di NordVPN

Surfshark punta sul miglior rapporto qualità-prezzo

Surfshark propone una promozione con prezzi a partire da 2,29 euro al mese e tre mesi extra inclusi.

L’elemento distintivo è la possibilità di collegare dispositivi illimitati con un solo abbonamento. Il servizio comprende inoltre:

  • antivirus;
  • blocco di annunci e tracker;
  • monitoraggio delle violazioni dei dati;
  • Alternative ID;
  • motore di ricerca privato;
  • oltre 4.500 server in 100 Paesi.

La piattaforma è considerata una delle soluzioni più convenienti per famiglie e utenti con numerosi dispositivi.

PianoPrezzo promozionaleIdeale perFunzionalità principali
Starter2,29 €/meseNavigazione sicuraVPN, dispositivi illimitati, CleanWeb, Alternative ID
One2,79 €/meseSicurezza completaVPN, Antivirus, Alert, Search, monitoraggio violazioni
One+4,49 €/meseProtezione avanzataTutte le funzioni One, copertura contro il furto d’identità e Incogni
Attiva le offerte dedicate alla VPN di Surfshark

TotalAV abbina VPN e antivirus

L’offerta di TotalAV è rivolta soprattutto a chi desidera una soluzione semplice.

Con uno sconto dell’80%, il costo scende a 19 euro per il primo anno, pari a 1,59 euro al mese. Nel pacchetto sono inclusi:

  • VPN premium;
  • licenza TotalAV Antivirus;
  • Total AdBlock;
  • garanzia di rimborso di 30 giorni.

Al termine del periodo promozionale il rinnovo è previsto a 99 euro l’anno.

PianoPrezzo promozionalePrezzo al rinnovoScontoInclude
Premium VPN1,59 €/mese (19 € il primo anno)99 €/anno80%VPN Premium, TotalAV Antivirus e Total AdBlock inclusi
Attiva le offerte dedicate alla VPN di TotalAV

ProtonVPN rafforza la privacy

ProtonVPN propone fino al 70% di sconto sul piano biennale, con un prezzo di partenza pari a 2,99 euro al mese.

Il servizio punta soprattutto sulla tutela della privacy grazie a:

  • applicazioni open source;
  • audit indipendenti;
  • rigorosa politica no-log;
  • oltre 20.000 server in più di 140 Paesi;
  • VPN Accelerator;
  • ad blocker e protezione malware;
  • supporto fino a 10 dispositivi.

L’azienda svizzera continua a essere uno dei principali riferimenti per gli utenti più attenti alla protezione dei dati personali.

PianoDurataPrezzo promozionaleRisparmioInclude
Plus2 anni2,99 €/mese70%Oltre 20.000 server, VPN Accelerator, ad blocker, anti-malware
Plus1 anno3,49 €/mese65%Tutte le funzionalità premium
Plus1 mese4,99 €/mese50%Piano mensile senza vincoli
Attiva le offerte dedicate alla VPN di ProtonVPN

Le offerte VPN di luglio 2026 a confronto: quale scegliere

Le quattro promozioni si rivolgono a esigenze differenti, ma hanno un elemento in comune: consentono di accedere a servizi VPN premium con sconti significativi rispetto ai prezzi di listino.

La tabella seguente mette a confronto i principali costi e le caratteristiche distintive di NordVPN, Surfshark, TotalAV e ProtonVPN.

ServizioOfferta principalePrezzo promoVantaggi principali
NordVPN75% di sconto + 3 mesi extra3,49 €/meseAntivirus, anti-phishing, Dark Web Monitor, 10 dispositivi
SurfsharkPiano Starter + 3 mesi extra2,29 €/meseDispositivi illimitati, antivirus, blocco annunci, Alternative ID
TotalAV80% di sconto sul primo anno1,59 €/meseVPN, antivirus e AdBlock inclusi
ProtonVPN70% di sconto sul piano biennale2,99 €/meseOpen source, no-log, oltre 20.000 server, VPN Accelerator
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