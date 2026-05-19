Oltre i chatbot: un nuovo modello per l’AI nel supporto psicologico

L’Intelligenza Artificiale sta modificando profondamente il modo in cui le persone accedono a forme di supporto psicologico, riflessione personale e accompagnamento emotivo. La crescente diffusione di chatbot e agenti conversazionali in ambito di salute mentale ha infatti aperto scenari nuovi, rendendo possibile un’interazione più continua, accessibile e scalabile rispetto ai setting tradizionali. Tuttavia, la sola disponibilità tecnologica non garantisce automaticamente la qualità psicologica dell’esperienza.