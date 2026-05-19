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Più tecnologia nella PA? Senza competenze il cambiamento non regge

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Età media alta, pensionamenti in arrivo, reclutamento difficile e formazione PNRR ancora da consolidare: la Pubblica Amministrazione punta su reskilling, upskilling e mappatura delle competenze per colmare il gap digitale. La sfida resta rendere strutturali investimenti, sistemi HR integrati e capacità operative negli enti

Pubblicato il 19 mag 2026
Gianluca Ferrara

Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale

ai_per_la_pa_agendadigitale; bonifico istantaneo; dipendenza TikTok

Uno dei problemi che da anni la Pubblica Amministrazione italiana cerca di affrontare con risultati deludenti è la capacità di rinnovamento della propria forza lavoro, in termini di capacità attrattiva ma anche in termini di capacità di operare il turn over; ad oggi nella PA si registra un’età media dei propri dipendenti pari a circa 50 anni, come indicato nell’ultimo rapporto ARAN sull’organico della PA (dati 2022).

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Gianluca Ferrara
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