Uno dei problemi che da anni la Pubblica Amministrazione italiana cerca di affrontare con risultati deludenti è la capacità di rinnovamento della propria forza lavoro, in termini di capacità attrattiva ma anche in termini di capacità di operare il turn over; ad oggi nella PA si registra un’età media dei propri dipendenti pari a circa 50 anni, come indicato nell’ultimo rapporto ARAN sull’organico della PA (dati 2022).
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Più tecnologia nella PA? Senza competenze il cambiamento non regge
Età media alta, pensionamenti in arrivo, reclutamento difficile e formazione PNRR ancora da consolidare: la Pubblica Amministrazione punta su reskilling, upskilling e mappatura delle competenze per colmare il gap digitale. La sfida resta rendere strutturali investimenti, sistemi HR integrati e capacità operative negli enti
Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale
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