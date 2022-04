La corporate governance beneficia del processo di innovazione disruptive in molti modi.

Le imprese non si avvalgono delle nuove tecnologie solo per la produzione e la distribuzione, ma anche per la gestione e per il controllo, per migliorare la propria performance sul mercato e migliorare processi e meccanismi decisionali all’interno.

Per quanto in dottrina siano state prospettate audaci previsioni quali quella di un consiglio di amministrazione costituito da uno o più sistemi di intelligenza artificiale (il così detto Roboboard) e quella di un consiglio di amministrazione ibrido, formato da amministratori umani e da sistemi di IA (i così detti Robodirectors), tali proposte risultano ancora lontane dalla realtà, da un lato, per i limiti di diritto positivo e, dall’altro, per l’“opacità” dei sistemi (black box) in cui l’output generato non può essere verificato nei processi e passaggi, e quindi motivato.

Il ruolo dell’IA nel board

Allo stato, insomma, IA e nuove tecnologie sono in grado di coadiuvare ma non sostituire le funzioni sociali affidate, nell’ambito della struttura corporativa societaria, agli organi di amministrazione e controllo. Il contributo offerto è comunque prezioso in termini di:

integrazione dell’attività istruttoria , che presuppone una serie di operazioni strumentali all’assunzione di decisioni più informate ed efficienti che ben si prestano ad essere svolte da sistemi di IA;

, che presuppone una serie di operazioni strumentali all’assunzione di decisioni più informate ed efficienti che ben si prestano ad essere svolte da sistemi di IA; predizione automatizzata a supporto dell’indirizzo strategico e delle scelte gestorie cui è chiamato il board, attraverso l’acquisizione e poi l’elaborazione di dati e soluzioni, che si correggono da sole e valutando in tempo reale rischi ed opportunità;

a supporto dell’indirizzo strategico e delle scelte gestorie cui è chiamato il board, attraverso l’acquisizione e poi l’elaborazione di dati e soluzioni, che si correggono da sole e valutando in tempo reale rischi ed opportunità; attività di corporate reporting , dal momento che il valore aggiunto che le nuove tecnologie comportano consiste proprio nella agilità con cui i sistemi di IA raccolgono, analizzano e aggregano i dati e nella velocità con cui da questi generano dei report ;

, dal momento che il valore aggiunto che le nuove tecnologie comportano consiste proprio nella agilità con cui i sistemi di IA raccolgono, analizzano e aggregano i dati e nella velocità con cui da questi generano dei report ; compliance , grazie alla capacità propria del sistema di monitorare il panorama normativo con la possibilità di notificare in tempo reale le singole novità legislative;

, grazie alla capacità propria del sistema di monitorare il panorama normativo con la possibilità di notificare in tempo reale le singole novità legislative; produzione e gestione dei flussi informativi interni : si pensi, ad esempio, all’informativa pre-consiliare e, più in generale, alla protezione dei dati, dal momento che le informazioni trasmesse in ambito societario spesso contengono informazioni di particolare rilevanza (è il caso anzitutto di quelle privilegiate);

: si pensi, ad esempio, all’informativa pre-consiliare e, più in generale, alla protezione dei dati, dal momento che le informazioni trasmesse in ambito societario spesso contengono informazioni di particolare rilevanza (è il caso anzitutto di quelle privilegiate); autovalutazione del board;

identificazione dei “migliori candidati” in caso di cooptazione o anche, più in generale, di nomina e di predisposizione della lista da parte del consiglio di amministrazione uscente;

in caso di cooptazione o anche, più in generale, di nomina e di predisposizione della lista da parte del consiglio di amministrazione uscente; gestione del dialogo con gli azionisti e la partecipazione di questi ultimi alla vita sociale e societaria, oggi sempre più centrale, assicurandoo la partecipazione a livello diffuso e capillare (fino alla c.d. platform governance e alla community-driven governance).

Il passaggio da “società digitale” a “società algoritmica” L’Intelligenza artificiale (IA), a cui è ora dedicata una Proposta di regolamento UE , innerva la realtà sociale ed economica, vuoi creando nuovi processi, organizzazioni e attività, vuoi efficientando quelli esistenti. La transizione da una “società digitale” a una “società algoritmica” è in atto, marchiata a fuoco dal metodo induttivo e predittivo. Certo, il Parlamento europeo ha fornito una definizione molto ampia di IA, ricomprendendo al suo interno sistemi intelligenti fondati su tecniche logic and knowledge-based, statistiche e di machine learning. Anche in termini di operatività, il grado di autonomia varia tra sistemi assisted, augmented e autonomous. I primi sono utili per l’automazione di processi che presidiano funzioni seriali e ripetitive, identificando modelli e applicando soluzioni predeterminate; i secondi, incentrati sull’IA aumentata, permettono di coadiuvare (ma non ancora sostituire) le funzioni intellettive dell’uomo, aggiustando il tiro e approssimando il risultato. La specie più avanzata di IA è quella autonoma che consente al software di «giungere a una conclusione», elaborare una raccomandazione e financo «assumere una decisione». Sono tali, nella prassi, quei sistemi che decidono in piena autonomia senza necessità di interferenza umana.

Prossimi passi

Le applicazioni dei sistemi IA come strumento, ausilio e supporto anche nell’ambito della corporate governance sono molte e tutte utili. Si tratta di usi al servizio e non in sostituzione degli organi di governo, e, come tali, sottoposti ad una attenta e consapevole “supervisione umana”.

Per proseguire lungo il percorso dell’algogovernance nel rispetto della visione umanocentrica che è alla base della strategia europea, la strada è segnata ed è a senso unico: bisogna investire nella cultura IA, rafforzando sì la fiducia degli utilizzatori e dei beneficiari, ma soprattutto l’accountability e la verificabilità degli algoritmi impiegati.

*Questo articolo è parte della rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

Note

