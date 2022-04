Ristrutturare un immobile può comportare spese ingenti anche al di là dei lavori di muratura o degli interventi sugli impianti: per far fronte ai costi di strumenti indispensabili per la vita quotidiana come il frigorifero o il piano cottura in cucina, è disponibile il bonus elettrodomestici. Fa parte della misura prevista per l’acquisto dell’arredamento, appunto chiamata bonus mobili ed elettrodomestici, e ha l’obiettivo di supportare economicamente tramite detrazione fiscale chi sostiene tali spese.

Bonus elettrodomestici, quali spese copre

Il bonus elettrodomestici prevede una detrazione dell’Irpef del 50% da calcolare su un importo massimo di diecimila euro per il 2022, il tetto sarà invece di cinquemila euro per i prossimi due anni, cioè 2023 e 2024. L’incentivo riguarda i lavori di una singola unità: se si è proprietari di più immobili e si ristrutturano, si può usufruire della misura per ognuna di quelle unità.

Sono incluse:

Le spese d’acquisto degli elettrodomestici (e dei mobili)

Il trasporto

Il montaggio.

Questo è possibile purché gli acquisti siano effettuati entro il 31 dicembre 2024 e riguardino ristrutturazioni iniziate a partire dal primo gennaio dell’anno precedente al momento in cui si sono comprati gli arredi. Inoltre, per accedere alla detrazione gli elettrodomestici devono avere:

Classe non inferiore alla A nel caso dei forni,

Classe non inferiore alla E per lavatrici, lavastovigli e lavasciugatrici,

Classe non inferiore alla F per congelatori e frigoriferi

Bonus elettrodomestici lista

Si può beneficiare del bonus elettrodomestici per acquistare, per esempio:

Forni

Forni a microonde

Congelatori

Frigoriferi

Lavasciugatrici

Lavatrici

Lavastoviglie

Asciugatrici

Apparecchi per la cottura dei cibi

Piastre riscaldanti elettriche

Radiatori elettrici

Condizionatori

Ventilatori

Stufette elettriche

Come pagare

Per poter usufruire della detrazione è importante pagare con:

Bonifico bancario. Come spiega l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, non è necessario che sia quello per agevolazioni fiscali (differente dal normale bonifico in quanto richiede l’inserimento di dati aggiuntivi come la partita Iva del venditore)

(differente dal normale bonifico in quanto richiede l’inserimento di dati aggiuntivi come la partita Iva del venditore) Carta di credito

Carta di debito

Non si può infatti pagare in contanti o con assegni. Si può anche acquistare a rate.

Quali documenti servono

Per ottenere la detrazione bisogna custodire una ricevuta del pagamento effettuato e le fatture relative all’acquisto dei beni o lo scontrino con il codice fiscale del compratore e il dettaglio dell’acquisto.

