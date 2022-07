Cassetto fiscale, se non si trova una fattura non è stata emessa

DOMANDA

Se non trovo nel cassetto fiscale una fattura fornitore, posso comunque detrarre l’Iva?

RISPOSTA

Se lei non trova la fattura nella sua area web riservata dell’Agenzia delle Entrate, vuol dire che la fattura non è stata emessa, posto che la fattura si considera emessa se è correttamente acquisita dal Sistema di Interscambio. Verificata questa condizione, è necessario che la fattura sia stata emessa con la indicazione della sua partita IVA e non del solo codice fiscale. In caso contrario, l’acquisto si considererebbe effettuato quale privato consumatore e l’IVA sarebbe indeducibile. In quest’ultimo caso dovrebbe verificare la sezione specifica, come da illustrazione sottostante.

