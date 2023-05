Come stornare un documento TD18 errato, emesso per integrazione acquisti intracomunitari

DOMANDA

Ho emesso un’autofattura td18 x acquisto dei beni intra comunitari, ho scritto un importo errato (54000 euro al posto di 5400), l’autofattura è stata trasmessa in agenzia di entrate, quale è la procedura giusta per correggere questo errore? Devo dare una nota di credito normale, e poi rifare la fattura?



RISPOSTA

Attualmente non esiste un Tipo documento specifico per annullare un documento emesso con TD18. La procedura per stornare il documento TD18 errato è emettere un documento sempre TD18 ma con gli importi in negativo, spiegando nella descrizione le ragioni dello storno e indicando nella sezione 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi del documento che si intende annullare.

