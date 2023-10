DDT per sostituzioni in garanzia e fatturazione elettronica, come fare

DOMANDA



Buongiorno,

la nostra società produce copertura per ribaltabili che sono dotate di una centralina elettrica. Per motivazioni diverse a volte queste centraline ci vengono rese dai clienti perché non funzionano pertanto inviamo prontamente delle altre centraline in garanzia. Capita però che in fase di verifica delle centraline rese, il mancato funzionamento sia causato dal cliente che magari le ha manomesse o ne ha fatto un utilizzo errato. Alla luce di quanto esposto, chiediamo come possiamo procedere per fatturare il materiale che nel frattempo per esigenze stringenti del cliente abbiamo inviato in garanzia. E’ possibile inserire qualche dicitura nel ddt dove si specifichi che la garanzia sarà tale solo a verifica effettuata?

RISPOSTA

Per risolvere il problema alla radice sarebbe opportuno riuscire a completare la verifica entro il termine per la emissione della eventuale fattura (che per forza di cosa dovrà essere differita). In tal caso, sarebbe sufficiente scrivere nella causale del ddt che si tratta di cessione di beni gratuita in garanzia salvo verifica della sussistenza delle condizioni per l’attivazione della garanzia. All’esito della verifica occorrerebbe trasmettere al cliente una comunicazione alla quale, sciolta la riserva, farà seguito la eventuale emissione della fattura. La fattura da emettere sarà differita (TD24), dovrà fare riferimento al DDT di consegna, e dovrà essere emessa entro il giorno 16 del mese successivo alla consegna e con la data o del ddt o di fine mese.

