Estratto conto per vendite, perché serve la data

DOMANDA

Quando il cliente mi invia il c/commissione con relativi prezzi, è tenuto a indicare su questo la data in cui me lo sta inviando oppure no? Un avvocato mi ha detto che non va messo assolutamente nulla: loro sono tenuti a indicare solo i riferimenti del mio DDT e il loro prezzo.

RISPOSTA

Ciò che conta è che Lei possa avere, e soprattutto dimostrare, la certezza della data di ricevimento dell’estratto conto, perché è da questa data che decorrono i termini per emettere la fattura. Infatti il comma 1 dell’articolo 1 del D.M. 15/11/1975, così recita: “Per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato”.

Quindi penso che la data di emissione sia necessaria.

