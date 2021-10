Fattura dopo lo scontrino, ecco come funziona - Agenda Digitale

DOMANDA

Stiamo emettendo fattura elettronica per una vendita per cui è stato emesso scontrino fiscale, con numero 0102-0001. Il software di compilazione consente l’indicazione di tale dato sono nel seguente formato: 102,01. Ci domandiamo se l’Agenzia delle entrate assocerà effettivamente lo scontrino alla fattura, per evitare una doppia imposizione.

Tiziana Viero

Attualmente l’Agenzia delle Entrate non effettua alcun controllo (e quindi nessuna associazione) tra le fatture e gli estremi del documento commerciale eventualmente emesso. Ma nessuno può escludere che in futuro ciò potrebbe accadere e, tra l’altro, ritengo che ciò possa essere utile e plausibile. Per il momento potrebbe ovviare all’errore del software indicando gli estremi corretti del documento commerciale nei campi descrittivi. Le ricordo che comunque la emissione della fattura in presenza di documento commerciale è un atto ridondante, considerato che Lei potrebbe emettere solo la fattura (anche semplificata, vedi articolo 21-bis DPR 633/1972). Ciò è codificato dal comma 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 che dispone che “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 (ossia della fattura elettronica, n.d.r.) sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente”.

