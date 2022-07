Fattura elettronica, cosa succede se si sbaglia a indicare il mese

DOMANDA

Ho emesso una fattura elettronica con data 28 aprile 2022 anziché 11 luglio 2022, pensavo di fare un N.A. in data 11 luglio 2022 e poi una nuova fattura con pari data (corretta), ma devo anche cambiare la numerazione?

RISPOSTA

Penso che la soluzione più corretta sia neutralizzare la fattura emessa per errore con una nota di credito di pari data, ed emettere la fattura con la data corretta. La numerazione ha già perso probabilmente la progressione tra numero e data di emissione, quindi non le resta che proseguire, considerata anche la natura meramente formale della violazione. Tenga però presente che l’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede che l’operazione ai fini IVA si considera effettuata quando viene emessa la fattura, ovviamente qualora non vi sia stata né la consegna del bene o né il pagamento. Quindi qualora non si fosse verificata alcuna delle due condizioni sopra indicate (come è ragionevole che sia accaduto, altrimenti la fattura emessa con data 28/4/2022 sarebbe stata tardivamente spedita al SDI) affermare che la fattura è stata emessa per errore potrebbe essere tecnicamente non agevole in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

