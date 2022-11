Fattura elettronica emessa prima del pagamento, ecco perché si può fare

DOMANDA

Abbiamo l’incarico di “servizio di gestione, custodia, pulizia” di un palasport, per i mesi di ottobre novembre dicembre. Nella determina e nel contratto non si parla delle modalità di pagamento. Devo emettere fattura mensile o posso emettere una fattura subito per i tre mesi in cui effettueremo il servizio?

RISPOSTA

Il momento in cui sorge l’obbligo di emissione della fattura è disciplinato dall’articolo 6 del DPR 63/1972 che, per le prestazioni di servizi è stabilito al momento del pagamento, ferma restando la facoltà del cedente di emettere la fattura anticipatamente. Se e nella misura in cui non ricevesse alcun pagamento lei è quindi libero di emettere la fattura come meglio ritiene opportuno, anticipatamente, mese per mese a ultimazione dei servizi.

