Fattura PA rifiutata, non serve la nota di credito

DOMANDA

Buongiorno,

mi occupo della fatturazione attiva di una piccola azienda della mia città, mi capita oggi questa casistica.

Il giorno 06.07.2023 emetto una fattura ad una pubblica amministrazione, la quale in data 12.07.2023 non accetta la fattura, motivazione del rifiuto mancanza del verbale di collaudo dei mezzi venduti. Oggi abbiamo il verbale di collaudo e mi chiedono di emettere la fattura, il mio problema è: posso lavorare sulla stessa fattura emessa in data 06.07.2023 oppure devo emettere la nota di credito di questa fattura e riemettere una nuova fattura con numero e data?

RISPOSTA

Se la fattura le è stata rifiutata, per il sistema di Interscambio è neutralizzata, quindi Lei può emettere e trasmettere un’altra fattura con gli stessi estremi. L’Agenzia delle Entrate, col principio di diritto 17/2020 sembra indurre ad un’interpretazione diversa, ma ritengo si tratti di un caso specifico che non può essere ritenuto di generale applicazione; per cui le suggerisco di non emettere la nota di credito anche per evitare ulteriori complicazioni all’Ente, che sarebbe comunque costretto a rifiutarla.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu> Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome