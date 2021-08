Fatturazione dei servizi di trasporto, quali sono i termini | Agenda Digitale

DOMANDA

Per un caso fortuito ho dimenticato di fatturare un trasporto di dicembre 2020. Cosa posso fare adesso visto che siamo ad agosto 2021?

Se il corrispettivo non è stato incassato l’operazione non si considera effettuata e lei non è assolutamente in ritardo. Se il corrispettivo è stato incassato, deve fare riferimento alla data di incasso ed eventualmente regolarizzare gli adempimenti irregolari (liquidazioni e versamenti IVA, dichiarazione IVA annuale, LIPE, etc.)

