Importazioni, perché non si può fare autofattura

DOMANDA

Salve, ho acquistato un macchinario da un fornitore cinese. Naturalmente la fattura non è in formato elettronico ma un normale pdf. Adesso mi si pone il problema dovendo usufruire di un credito di imposta pari al 10% del costo sostenuto di elaborare tale fattura come se fosse una normale fattura elettronica facendola transitare in qualche modo tramite lo SDI, equiparandola a tutte le altre che ricevo normalmente dai fornitori italiani, e quindi mettendola in conservazione legale per i prossimi 10 anni. Come mi devo comportare? Faccio una autofattura? Se si con quali modalità?

RISPOSTA

Le importazioni di macchinari dagli stati extra UE assolvono l’IVA in dogana, e a fronte di esse viene emessa la bolletta doganale, che rappresenta il titolo che certifica l’acquisto e consente la detrazione dell’IVA.

Le operazioni certificate da bolletta doganale non transitano nel SDI e non sono soggette ad esterometro ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015, che così recita:

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.

Attualmente non è prevista una funzione che consenta di emettere autofattura per tutte le ipotesi in cui ci troviamo in possesso di un documento non transitato dal SDI ; mi riferisco anche alle fattura analogiche dei forfettari. Se ci fosse la possibilità di inviare tutto ciò che è analogico in allegato ad un xml con la forma della FE ma con la scopo di trasformare (e conservare) in digitale ciò che è nato analogico, avremmo risolto il problema della conservazione, speriamo che ciò accada presto, in modo da consentire la standardizzazione delle procedure e digitalizzare tutti i processi. Sino a quel momento, la fattura del fornitore estero potrà essere conservata digitalmente come vengono conservati tutti gli altri documenti analogici originali non unici, ossia senza necessità dell’intervento del notaio.

