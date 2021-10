Inviare più ordini con un'unica lettera di vettura, ecco come fare - Agenda Digitale

DOMANDA

È possibile per un’azienda del settore biomedicale inviare più ordini ricevuti in 1-2 giorni dalla stessa azienda sanitaria con un’unica lettera di vettura, quindi più order numbers con un unico documento di trasporto? Nel caso non fosse possibile, quali sono gli eventuali riferimenti?

Marco Brugo

RISPOSTA

L’ordine è la formale manifestazione di volontà con la quale si commissiona un predefinito quantitativo di beni o servizi, e la sua accettazione da parte della impresa fornitrice determina la conclusione del contratto, alle condizioni previste nell’ordine. Non è un documento avente rilevanza fiscale, quindi non esiste alcuna regolamentazione al riguardo o vincoli di alcun genere. Non vedo alcun ostacolo giuridico o fiscale a consegnare i beni relativi a differenti ordini con un unico documento di trasporto, salvo che per esigenze organizzative o amministrative dell’acquirente questi non preferisca diversamente.

