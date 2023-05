La fattura per i servizi di trasporto effettuati nel mese è fattura immediata

DOMANDA

Vorrei porle un quesito in merito all’applicazione del codice di fatturazione TD24 e TD01 per l’emissione di fatture relative a molteplici servizi di trasporto offerti nell’arco del mese e fatturati in una unica soluzione l’ultimo giorno del mese, il cui relativo pagamento avrà una scadenza a 30 o 60 giorni comunque posticipata.

Il commercialista citava una nota dell’Agenzia delle Entrate che promuoveva per questo tipo di fattura l’utilizzo del codice TD01 e l’inoltro entro 12 giorni in base ad una nota che prendeva in considerazione all’esigibilità dell’imposta che scatta al momento del pagamento. I nostri dubbi in realtà nascono relativamente al fatto di emettere una fattura riepilogativa ed in quanto le fatture vengono emesse con indicazione di esigibilità iva immediata e la liquidazione della stessa avviene in base alla data di emissione e non in base alla data di incasso. Chiedo una vostra cortese indicazione.

Grazie



RISPOSTA

La fatturazione si chiama immediata (TD01) o differita (TD24) in relazione alla circostanza che venga emessa con la stessa data in cui è effettuata l’operazione ovvero con data successiva al momento in cui è/sono effettuata/e la/e operazione/i. Per effettuazione della operazione, nel caso suo, si intende il pagamento del corrispettivo, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972. Il medesimo articolo 6 prevede che se anteriormente alla effettuazione della operazione (quindi del pagamento) viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata contestualmente e per effetto della emissione della fattura.

La fattura “riepilogativa” che Lei emette è quindi una fattura “anticipata” rispetto alla effettuazione della operazione (ai sensi dell’articolo 6) e va emessa con tipo documento TD01. Ciò determina che dal momento in cui viene emessa la fattura decorrono tutti gli obblighi in materia di IVA (annotazione, liquidazione e versamento). Per completezza d’argomento, Le faccio presente che il periodo di riferimento che lei considera come arco temporale per la emissione della fattura, potrebbe essere anche molto più ampio (trimestre, quadrimestre, anno) e salvo che non avvenga il pagamento, Lei è libero di emettere fattura quando lo ritiene opportuno.

