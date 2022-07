Portale prenotazioni alberghiere, quale tipo documento usare per l’autofattura

DOMANDA



Per una fattura ricevuta da un portale di prenotazione di strutture alberghiere il 03 luglio 2022 quale tipo documento si usa per fare autofattura: td17-td18-td19 ?



RISPOSTA



Il comma 3-bis dell’articolo 127 del Decreto Legislativo 127/2015 prevede che:

“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

In relazione a quanto precede, per le operazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (è il caso di booking e di tutti i casi in cui si effettua l’integrazione con l’applicazione dell’IVA col meccanismo dell’inversione contabile) il precedente obbligo di invio trimestrale dell’esterometro è stato sostituito dall’obbligo della trasmissione dei dati di ciascuna operazione entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento del “documento comprovante l’operazione”. In tal caso, Lei sarà quindi obbligata alla trasmissione dei dati sotto forma di fattura elettronica utilizzando come tipo documento il TD17.

Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-opties del DPR 633/1972, la trasmissione dei dati sarà obbligatoria per le singole operazioni di importo superiore a 5.000 euro.

