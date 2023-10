POS, perché non è obbligatorio lo scontrino

DOMANDA

L’emissione dello scontrino dal terminale pos è obbligatoria? Il mio terminale non ha la stampante per emettere lo scontrino. Ho notato che questi scontrini vanno conservati per 18 mesi, ma come posso visto che il mio non li emette? Premetto che ogni qualvolta incasso la moneta elettronica con il terminale emetto sempre lo scontrino fiscale dal registratore di cassa telematico.

RISPOSTA

La documentazione eventualmente emessa dai dispositivi telematici che gestiscono le carte di pagamento non hanno valore fiscale, Alcuni modelli, per esempio, trasmettono la ricevuta per sms, altri sistemi sono integrati con i registratori telematici e danno indicazioni sul documento commerciale (scontrino). Quindi Lei agisce correttamente se emette il documento commerciale col registratore telematico; per l’incasso di somme con mezzi di pagamento telematici non ha alcun obbligo, se non quello di conservare – ai fini amministrativi interni – la documentazione che le consenta la quadratura tra gli incassi e i documenti commerciali emessi, atteso che l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiederLe la riconciliazione tra incassi da pos e documenti commerciali emessi.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto:esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome