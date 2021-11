Prestazione occasionale senza partita Iva: ecco come fare - Agenda Digitale

DOMANDA

Buongiorno, devo effettuare un lavoro come prestazione occasionale presso un ente pubblico, tale ente mi ha specificato che non è necessaria la P.Iva ma che richiedono comunque una fattura elettronica: quali sono le modalità per emettere tale fattura senza possedere p.Iva?

dade95g@gmail.com

RISPOSTA

Il requisito necessario per emettere una fattura, elettronica o analogica, è il possesso della partita Iva. La partita Iva, a norma dell’articolo 4, comma 1, è obbligatoria quando l’esercizio di impresa è svolto in maniera abituale, ancorché non esclusiva. Se Lei ha effettuato una prestazione occasionale può emettere una ricevuta per prestazione di lavoro occasionale, da assoggettare a ritenuta d’acconto nella misura del 20%.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email

@RIPRODUZIONE RISERVATA