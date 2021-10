Fattura con numero e anno di una già inviata: le conseguenze - Agenda Digitale

DOMANDA

Cosa succede se una fattura inviata è stata poi modificata e rinviata. Il sistema cosa accetta?

Esempio: la fattura numero 2 intestata a Mario Rossi per importo di 50,00 con data fattura 30 ottobre viene inviata al sistema. Ci si accorge che è stata sbagliata la data, quindi si modifica da 30 ottobre a 30 settembre. Tutti i dati restano gli stessi e viene rinviata. Cosa succede?

Alessia Pesaresi

Uno dei controlli che effettua il sistema di interscambio è che la data di emissione della fattura non sia successiva alla data in cui la stessa è ricevuta dal sistema di interscambio; in caso contrario la fattura verrà scartata con Codice: 00403 Descrizione: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione. Nel caso in cui la prima delle due fatture avesse avuto una data errata ma non successiva a quella di ricevimento, tenga comunque presente che il Sistema di interscambio effettua un controllo di “unicità” dei documenti emessi e trasmessi da ciascun titolare di partita IVA, avendo come chiave di controllo il numero della fattura e l’anno di emissione. Al riguardo, le specifiche tecniche prevedono:

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a:

– identificativo cedente/prestatore

– anno della data fattura

– numero fattura

coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

– Codice: 00404, Descrizione: Fattura duplicata

(vale sia per le fatture ordinarie che per le semplificate)

– Codice: 00409, Descrizione: Fattura duplicata nel lotto

(vale sia per le fatture ordinarie che per le semplificate).

Quindi nel caso da lei prospettato la prima fattura verrà scartata e Lei potrà trasmettere quella corretta nei termini di legge.

