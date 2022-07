Come iscriversi al Registro delle opposizioni con il cellulare

Iscriversi al Registro delle opposizioni (RPO – Registro pubblico delle opposizioni, raggiungibile al sito registrodelleopposizioni.it ) è la soluzione per evitare di ricevere chiamate moleste da operatori di telemarketing. Dal 27 luglio 2022 la possibilità di iscriversi è estesa anche ai numeri di cellulare e non solo ai numeri delle utente telefoniche fisse. L’iscrizione con il cellulare è possibile online o chiamando l’apposito numero 06 42986411.

Nella tarda mattinata del 27 luglio il sito era funzionante, ma la partenza ha registrato qualche disagio. Visitando il sito a partire dalle 7, compariva una schermata con cui ci si scusava per il disagio e si comunicavano i lavori in corso per attivare il nuovo servizio per i cellulari.

Chi può iscriversi al Registro delle opposizioni

Possono iscriversi al Registro delle opposizioni tutti i titolari di utenze telefoniche, fisse e mobile. Chi si è già iscritto in passato può rinnovare l’iscrizione: in questo modo vengono annullati tutti i consensi eventualmente dati a ricevere telefonate pubblicitarie. Inoltre, da quindici giorni dopo l’iscrizione le chiamate di telemarketing ricevute saranno considerate illegali.

Come funziona il RPO

Il Registro pubblico delle opposizioni è attivo dal 2011, ma fino al 27 luglio 2022 non permetteva l’iscrizione dei numeri di cellulare. L’iter normativo per giungere a tale risultato è stato lungo e complesso: la legge di riferimento è la numero 5 del 2018, in seguito si è atteso il decreto attuativo. La riforma è stata approvata a gennaio 2022.

Fino a quel momento, il RPO funzionava come una blacklist, per cui i numeri inseriti non potevano essere contattati dalle aziende di telemarketing.

Quanto costa l’iscrizione al registro delle opposizioni

Il RPO è un servizio gratuito e pubblico, come spiegato anche dal MISE – Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito nella sezione dedicata a questo strumento.

Come si fa a non ricevere telefonate pubblicitarie

Per non ricevere più telefonate di telemarketing, è importante iscriversi al RPO. Infatti, in caso non ci si iscriva vale il concetto del “silenzio-assenso” a ricevere tali chiamate. Se ci si iscrive, in automatico vengono cancellati tutti i consensi forniti in precedenza.

Perché ricevo tante chiamate spam

Ci si sarà chiesti ogni tanto come mai si ricevono tante telefonate pubblicitarie: probabilmente è capitato di aver prestato consenso in sede di firma di un contratto o nell’informativa privacy.

Come iscriversi al Registro delle opposizioni con il cellulare

Ci sono tre modi per iscriversi al nuovo RPO, anche con il cellulare:

Compilare un modulo disponibile sul sito Registro delle opposizioni

Telefonare: da fisso il numero verde disponibile è 800 957 766, mentre da cellulare bisogna chiamare il numero 06 42986411

Inviando il modulo via mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Come iscriversi al nuovo Registro delle opposizioni online – TUTORIAL

Sul sito del RPO sono disponibili due percorsi, uno per cittadini e uno per gli operatori Telco.

Cliccando sul link destinato ai cittadini, si viene rimandati alla scelta di iscriversi o di gestire l’iscrizione in caso si sia già provveduto. Ci si può iscrivere con SPID o senza autenticazione.

Nel nostro caso scegliamo di entrare con Spid.

Sarà quindi necessario indicare il proprio numero di cellulare e flaggare le caselle dell’informativa privacy. Dopo il controllo di sicurezza, si viene rimandati a una schermata con le istruzioni per la verifica del numero.

In particolare, viene chiesto di chiamare entro cinque minuti il numero 06 42986411 e attendere che la linea cada. In automatico si attiverà il link per proseguire nell’inter. A questo punto, bisognerà indicare se procedere all’iscrizione del registro telefonico o postale. Avendo indicato un numero di cellulare, in questo caso è possibile flaggare solo la casella del registro telefonico.

Ora la procedura è completata, come da schermata (l’orario però indicato sul sito è errato: la procedura in realtà si è conclusa alle 12,30, non alle 10,30): si otterrà un codice che è necessario conservare, entro una giornata l’iscrizione sarà completata.

Iscrizione Registro opposizioni senza SPID

Ci si può iscrivere anche senza SPID: in questo caso comparirà direttamente alla schermata in cui bisogna inserire il proprio numero, senza autenticazione. L’iter poi è identico a quello per chi utilizza SPID.

Come iscriversi al Registro opposizioni via email

Per iscriversi al RPO via email, nel caso si preferisse tale metodo, è invece necessario compilare un modulo (disponibile qui) da inviare all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it .

Cosa succede dopo l’iscrizione al RPO

Entro 15 giorni i Contact Center dovranno recepire la presenza del nostro numero nel registro e a quel punto chiamare sarà illecito, con sanzioni privacy fino a 20 milioni di euro per i trasgressori.

