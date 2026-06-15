AI industriale: perché la manifattura deve partire dai dati

Negli ultimi due anni l’hype legato all’intelligenza artificiale ha vissuto un crescendo continuo, arrivando oggi a divenire una specie di miscela esplosiva di rivoluzione tecnologica, immense aspettative finanziarie, una diffusissima e potentissima FOMO, seconda solo al terrore della job apocalypse e, a modesto parere di chi scrive, una bella quantità di fumo cosmeticamente diffuso.
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L’intelligenza artificiale promette di trasformare la manifattura, ma il suo impatto dipende dalla qualità dei dati industriali e dall’osservabilità degli impianti. Efficienza operativa, sostenibilità e vantaggio competitivo passano dalla capacità di integrare l’AI nei processi produttivi reali
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