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AI industriale: perché la manifattura deve partire dai dati

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L’intelligenza artificiale promette di trasformare la manifattura, ma il suo impatto dipende dalla qualità dei dati industriali e dall’osservabilità degli impianti. Efficienza operativa, sostenibilità e vantaggio competitivo passano dalla capacità di integrare l’AI nei processi produttivi reali

Pubblicato il 15 giu 2026
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Giovanni Fracasso

Digital manager

shadow ai nella pa; AI industriale

Negli ultimi due anni l’hype legato all’intelligenza artificiale ha vissuto un crescendo continuo, arrivando oggi a divenire una specie di miscela esplosiva di rivoluzione tecnologica, immense aspettative finanziarie, una diffusissima e potentissima FOMO, seconda solo al terrore della job apocalypse e, a modesto parere di chi scrive, una bella quantità di fumo cosmeticamente diffuso.

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Giovanni Fracasso
Digital manager

Giovanni Fracasso è imprenditore e manager nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale applicata all’industria manifatturiera. È CEO e cofounder di Overlab, Start up innovativa partecipata da Zest e CDP Venture Capital specializzata in tecnologie AI e IOT per la decarbonizzazione industriale in tempo reale secondo gli standard internazionali EU-PEF e ISO 14067.

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