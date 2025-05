Transizione energetica, il futuro è nella digitalizzazione: ma serve consapevolezza

La transizione energetica potrà avere tutti gli algoritmi del mondo per essere accelerata. Come anche godere della spinta da un investimento pubblico e da un pacchetto di incentivi per le imprese volto alla sostenibilità come nel piano Transizione 5.0. Tuttavia, un passaggio radicale – capace di incidere sul clima, sull’economia e sul futuro del lavoro – dipenderà soprattutto dalla consapevolezza delle persone. Fattore, in questo ambito, spesso sottovalutato.