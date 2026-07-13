Confindustria Piemonte e Unione Industriali di Torino hanno pubblicato un’indagine sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese del territorio. È una lettura utile non solo per chi opera in regione, ma per capire dove sta andando il sistema produttivo italiano nel suo complesso.
l'analisi
AI nelle imprese piemontesi: il nodo è l’organizzazione
L’indagine di Confindustria Piemonte e Unione Industriali di Torino mostra che l’adozione dell’AI nelle imprese non dipende solo da costi e tecnologia. Il nodo decisivo riguarda governance, processi, resistenza interna e capacità organizzativa di trasformare la sperimentazione in valore
Managing Director at JAKALA Data & AI – Presidente gruppo Aziende Digital Technologies Unione Industriali di Torino
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