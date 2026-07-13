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AI nelle imprese piemontesi: il nodo è l’organizzazione

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L’indagine di Confindustria Piemonte e Unione Industriali di Torino mostra che l’adozione dell’AI nelle imprese non dipende solo da costi e tecnologia. Il nodo decisivo riguarda governance, processi, resistenza interna e capacità organizzativa di trasformare la sperimentazione in valore

Pubblicato il 13 lug 2026
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Vittorio Di Tomaso

Managing Director at JAKALA Data & AI – Presidente gruppo Aziende Digital Technologies Unione Industriali di Torino

aziende italiane intelligenza artificiale

Confindustria Piemonte e Unione Industriali di Torino hanno pubblicato un’indagine sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese del territorio. È una lettura utile non solo per chi opera in regione, ma per capire dove sta andando il sistema produttivo italiano nel suo complesso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Managing Director at JAKALA Data & AI – Presidente gruppo Aziende Digital Technologies Unione Industriali di Torino

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