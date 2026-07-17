Sovranità digitale, cosa serve davvero al modello italiano

La sovranità digitale è ormai al centro del dibattito tecnologico europeo. Ma proprio perché è entrata con forza nelle strategie e nelle scelte di investimento delle imprese, rischia di trasformarsi in un’etichetta buona per ogni occasione. Parlare di cloud sovrano come se significasse automaticamente indipendenza tecnologica, controllo totale e assenza di dipendenze esterne può essere rassicurante, ma non aiuta le organizzazioni a prendere decisioni migliori.

Il punto di partenza dovrebbe essere più concreto: la sovranità digitale non è un concetto unico, ma comprende dimensioni diverse. La data sovereignty, cioè la capacità di sapere dove risiedono i dati, dove vengono elaborati e quali controlli tecnici, organizzativi e contrattuali si applicano; l’operational sovereignty, legata alla governance dei processi, alla continuità operativa e alla resilienza; e la technological sovereignty, che riguarda il controllo delle componenti tecnologiche, dagli stack software alle filiere hardware.

Le tre dimensioni della sovranità digitale

Queste tre dimensioni non hanno lo stesso grado di maturità né la stessa concreta governabilità. La data sovereignty è oggi la dimensione più verificabile: può essere rafforzata attraverso scelte di data residency, cifratura, gestione delle chiavi, segregazione degli ambienti, tracciabilità degli accessi e presidi legali e organizzativi per la gestione di eventuali richieste governative. Anche la delivery deve essere definita con maggiore precisione, limitando, quando richiesto, il perimetro operativo all’Italia o all’Unione Europea e privilegiando personale, processi e infrastrutture localizzati.

L’operational sovereignty può a sua volta essere rafforzata attraverso una governance locale, il controllo dei processi e piani efficaci di business continuity, aspetti particolarmente rilevanti per la pubblica amministrazione, i settori regolamentati e le infrastrutture critiche. Tuttavia, oggi le organizzazioni operano all’interno di catene del valore distribuite, dove la governance si costruisce progressivamente, gestendo i rischi anziché eliminarli.

Ancora più difficile da raggiungere è la piena technological sovereignty. Hardware, software e strumenti di sviluppo dipendono spesso da filiere internazionali, anche extraeuropee. Pensare di eliminare ogni dipendenza esterna non è realistico. L’obiettivo dovrebbe essere un altro: conoscere queste dipendenze, governarle e ridurne l’impatto.

Sovranità digitale in Italia tra PA e cloud qualificato

Nel contesto italiano, il tema assume forme diverse a seconda del mercato osservato. Per la pubblica amministrazione, il riferimento è rappresentato dalla Strategia Cloud Italia, dai processi di qualificazione e dal ruolo del Polo Strategico Nazionale, chiamato a gestire dati e servizi critici e strategici. La centralità della PA in questo percorso è confermata anche dalle risorse mobilitate dal PNRR: 1,9 miliardi di euro sono destinati a sostenere la migrazione delle amministrazioni verso il cloud qualificato e a rafforzare la sicurezza di dati e servizi pubblici. È un elemento che rende evidente come la sovranità digitale non sia più soltanto un principio di policy, ma una direttrice concreta di investimento pubblico. In questo ambito la sovranità è particolarmente rilevante sulla componente dati, grazie alla localizzazione e ai controlli applicati; è solida, ma variabile, sul piano operativo; rimane invece più limitata sul piano tecnologico, a seconda dello stack effettivamente utilizzato.

Nel settore privato e in quelli regolamentati prevalgono invece modelli di private cloud, hosted private cloud e colocation, spesso integrati con servizi gestiti. Qui la sovranità non si presenta come una scelta binaria, ma come una costruzione progressiva: i workload più sensibili possono essere collocati in ambienti a maggiore controllo, mentre carichi di lavoro meno critici possono continuare a risiedere su cloud pubblici. Ne deriva un modello ibrido, nel quale componenti sovrane e hyperscaler coesistono secondo criteri di rischio, compliance e continuità operativa.

Il ruolo dei system integrator e del mercato cloud italiano

È in questa logica che il ruolo dei system integrator e dei gestori di architetture complesse diventa centrale. Il valore non sta nel sostituirsi agli operatori cloud, ma nell’orchestrare ambienti diversi, inclusi quelli erogati da provider italiani, assicurando sicurezza, conformità, resilienza e governance unificata. In altri termini, la sovranità non è solo una proprietà dell’infrastruttura: è anche una capacità progettuale e gestionale.

L’Italia dispone di punti di forza non marginali. Ha un impianto istituzionale chiaro, che ha dato una direzione alla Pubblica Amministrazione e ha influenzato anche i settori regolamentati. Le offerte italiane risultano competitive quando la sovranità è interpretata come prossimità, residenza del dato e governance locale. Inoltre, l’ecosistema nazionale può offrire flessibilità e capacità di risposta personalizzata a requisiti specifici, un elemento importante nei contesti in cui standardizzazione e controllo devono essere bilanciati con attenzione. Il tema non è marginale nemmeno dal punto di vista economico. Nel 2025 il mercato cloud italiano ha raggiunto 8,13 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. È un dato che conferma come il cloud sia ormai una piattaforma strategica per innovazione, competitività e gestione del rischio, non più soltanto una scelta infrastrutturale. Proprio per questo, la discussione sulla sovranità digitale deve uscire dalla dimensione simbolica e misurarsi con le condizioni concrete di adozione: servizi disponibili, competenze, interoperabilità, governance e capacità di evitare nuovi lock-in.

Accanto a questi punti di forza emergono però limiti evidenti. Rispetto a Francia e Germania, l’Italia presenta una minore scala industriale e una minore densità di servizi avanzati, in particolare sul fronte PaaS, AI e marketplace. Il Regno Unito, dal canto suo, mostra un approccio di procurement più orientato alle capacità e una maggiore fluidità nell’integrazione tra hyperscaler e settore pubblico. Fuori dal perimetro della Pubblica Amministrazione, inoltre, il mercato italiano può apparire più frammentato.

Provider italiani ed europei: il nodo della governance

Va poi chiarito un aspetto spesso frainteso: la differenza tra un provider italiano e un provider europeo che opera attraverso data center localizzati in Italia non dipende soltanto dalla posizione geografica. Molti operatori europei possono garantire residenza del dato, personale locale e conformità normativa utilizzando data center italiani, e per molte imprese private questo può essere sufficiente. Per la PA e per le infrastrutture strategiche entrano però in gioco anche altri fattori, come la giurisdizione della società controllante, la governance e il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche.

Il vero ostacolo, tuttavia, non è soltanto la disponibilità di offerte sovrane. È la loro facilità di adozione. Rispetto agli hyperscaler, molti provider italiani dispongono di un catalogo meno esteso di servizi avanzati, soprattutto in ambito PaaS, AI e marketplace. Anche l’ecosistema di partner, competenze e strumenti consolidati è meno esteso, rendendo le migrazioni più complesse. A questo si aggiunge il lock-in applicativo: molte organizzazioni hanno costruito architetture basate su database gestiti, API, servizi proprietari e strumenti avanzati degli hyperscaler. In questi casi, cambiare infrastruttura non significa semplicemente spostare workload, ma ripensare parti dell’architettura applicativa.

Intelligenza artificiale, lock-in e interoperabilità

L’intelligenza artificiale rende il trade-off ancora più evidente. Maggiore controllo e maggiore sovranità possono comportare minore immediatezza nell’accesso ai modelli e ai servizi più avanzati. Anche qui la risposta non può essere ideologica. Serve valutare workload, dati, rischi e obiettivi di business, costruendo architetture che consentano alle organizzazioni di mantenere controllo dove è necessario e capacità di innovazione dove è utile.

Per questo l’interoperabilità diventa una condizione essenziale. Non nasce da una soluzione monolitica, ma da scelte architetturali: ambienti ibridi e segmentati, containerizzazione, Kubernetes, Infrastructure-as-Code, orchestrazione, standard aperti e tecnologie open source. A queste componenti tecniche si affiancano elementi operativi e contrattuali, come identità federate, interconnessioni dedicate, governance unificata e definizione chiara dei boundary del dato. Anche il Data Act spinge in questa direzione, pur lasciando aperta la complessità delle migrazioni quando le architetture dipendono da servizi proprietari, soprattutto nell’AI gestita.

Dalla retorica alla sovranità digitale adottabile

Lo stesso vale per iniziative europee come IPCEI-CIS e 8ra. Più che rappresentare un’alternativa immediata agli hyperscaler, costituiscono un investimento strategico per costruire nel tempo un ecosistema europeo più autonomo, interoperabile e resiliente. Il loro obiettivo è sviluppare componenti cloud-edge, sicurezza avanzata, orchestrazione federata e nuove capacità di interconnessione. Con il rafforzamento del quadro normativo europeo, da NIS2 a DORA fino al Data Act, questi progetti possono diventare strumenti sempre più importanti per tradurre i principi della sovranità digitale in criteri concreti di acquisto e progettazione.

La sovranità digitale, quindi, non dovrebbe essere raccontata come una promessa assoluta. Dovrebbe essere misurata nella capacità di governare dati, processi, rischi, architetture e dipendenze. Per l’Italia la sfida non è scegliere tra apertura e controllo, ma costruire un modello credibile in cui la componente sovrana sia davvero adottabile, interoperabile e sostenibile. Meno retorica, più capacità operative: è da qui che passa una sovranità digitale utile alle organizzazioni, non solo convincente nei documenti strategici.