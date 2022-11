Il digitale aumenta la produttività, ma solo se usato bene: il caso Pininfarina Segno

Oggi più che mai, dalle piccole e medie, alle grandi aziende, il tema della digitalizzazione dei sistemi operativi nei vari comparti di produzione, logistica e rapporto tra utenti e clienti è diventato essenziale per rispondere alle richieste di un mercato che impone tempistiche sempre più veloci e dinamiche per essere sempre competitivi e andare incontro ad una clientela evoluta, costantemente sollecitata da informazioni esterne e più preparata nell’ambito della digitalizzazione.

In Pininfarina Segno, un progetto di espansione del mondo stationery di Pininfarina che oggi rappresenta uno scenario unico nel suo genere, ponendosi come un laboratorio di sviluppo delle eccellenze, dedicato al promettente settore della scrittura e degli accessori, ad esempio, gli investimenti nella digitalizzazione dei processi aziendali degli ultimi anni hanno portato a una maggiore produttività nei differenti settori, ciò ha significato produrre di più, nell’unità di tempo, con lo stesso nucleo di risorse umane, quindi a parità di costi, maggiore efficienza.

L’importanza della digitalizzazione per le PMI

Pininfarina Segno è una Piccola Media Impresa attiva principalmente nel settore commercio, ma dotata di una componente manifatturiera di tipo artigianale e come tale i vari processi produttivi sono circoscritti ma supportati da processi di produzione completamente automatizzati. Di conseguenza, il tema della digitalizzazione è sempre stato di fondamentale importanza, una caratteristica indispensabile che ha portato in pochissimi anni a una crescita in termini di efficienza e risposta alle necessità in continua evoluzione per lo sviluppo aziendale.

WHITEPAPER Ottieni una pianificazione veloce e affidabile nel tuo marketing: scopri come!

Nei differenti reparti che compongono l’Azienda, dall’aspetto della produzione, a quello del commerciale, dalla rete vendita, all’accounting, tutti gli ambiti lavorano sinergicamente sullo stesso software ERP. La forza vendita sul territorio acquisisce le varie richieste dai clienti retail direttamente sui rispettivi dispositivi tablet e gli ordini arrivano sul gestionale, pronti per essere presi in carico e quindi avviati ai reparti di spedizione e di conseguenza fatturati. Tutto l’impianto organizzativo è installato on-premise direttamente nel data center aziendale, operativo nella sede di Ravenna e curato da personale interno appositamente formato.

Oggi, dunque, la sfida per le Piccole Medie Imprese è proprio questa e si può affrontare solo aumentando e potenziando le tecnologie messe a disposizione, a supporto del business e cercando di disegnare processi di sviluppo e realizzazione semplici e snelli, che contribuiscano a non appesantire gli aspetti legati all’operatività, ma che siano allo stesso tempo in grado di tollerare la possibilità di eventuali imprevisti. Quindi, il futuro che si prospetta è un futuro on-line, che da un lato massimizzi il consumer direct, un format che ormai è sempre più diffuso tra piccole realtà e i grandi colossi, offrendo una completa personalizzazione del prodotto, già al momento dell’esperienza dell’acquisto sul nostro online store, oggi sempre di più totalmente semplificato e totalmente fruibile, anche dai meno esperti in tema di tecnologia e materia e-commerce nell’aspetto della selezione dei prodotti, i termini di pagamento e conferma dell’ordine. Mentre, sull’altro fronte, per quello che concerne l’aspetto del B2B prevediamo una maggiore interazione con i clienti corporate e distributori, direttamente sull’ERP aziendale, ampliando l’ambito della collaborazione anche con soggetti esterni all’azienda, massimizzando al meglio le risorse.

Una digitalizzazione che lascia ampi spazi di manovra

Ad oggi, il tema della digitalizzazione è sicuramente una leva fondamentale per lo sviluppo del business aziendale, su tutti i livelli; una digitalizzazione però intelligente che non ingessi i processi e lasci ampia capacità di soluzioni e di manovra, per meglio adattarsi alle esigenze che cambiano a volte in maniera molto repentina. La nostra è una realtà budget-conscious quindi ogni tipologia di investimento è mirata a puntuali e precisi obiettivi e non guidato dalle mode o dalle tendenze del mercato che il più delle volte sono fine a sé stesse e non ad un effettivo miglioramento operativo. Parliamo di una digitalizzazione che al nostro livello di organizzazione aziendale, permette di avere il controllo su temi e criticità e soprattutto il polso della situazione in tempo reale e che quindi permette di prendere decisioni il più corrette possibili nel minor tempo possibile.

Tutti aspetti valoriali che per noi rappresentano le fondamenta di come concepiamo il business. Se il mercato le capirà e le farà sue, non potrà che trarne giovamento.

Design, digitale e sostenibilità La volontà di immaginare il futuro è stata essenziale nella storia del brand Pininfarina e continua ad esserlo in Pininfarina Segno, progetto dedicato al mondo “writing and accessories” che nasce con la visione di creare esperienze e scenari nuovi ed inediti in termini di design, tecnologie, materiali e modalità d’uso. Lo sviluppo di Pininfarina Segno è affidato a Signature Srl. Tra i progetti più innovativi, l’ETHERGRAF® e la B1Card, un innovativo biglietto da visita digitale con molteplici funzioni che si attiva tramite smartphone – creato per favorire la trasformazione digitale rispettando l’ ambiente, dato che questo metodo abbatte l’uso della carta e contribuisce alla crescita della Foresta Pininfarina Segno creata in collaborazione con Treedom. “Tecnologie innovative e competenze artigianali si fondono con il design senza tempo di Pininfarina. Guardare il prodotto da una nuova prospettiva ridefinendone i canoni: questo è l’humus da cui prendono vita i nostri prodotti”, afferma Davide Fabi, C.E.O. di Pininfarina Segno “B1 CARD è uno step importante nella nostra ricerca di soluzioni sempre nuove e uniche, che possano essere un supporto a professionisti e aziende nel potenziare il loro business”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA